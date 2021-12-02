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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح ينشر صورا عقب فوز ليفربول أمام إيفرتون.. شاهد

اللاعب محمد صلاح
اللاعب محمد صلاح

نشر محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، صور للفريق عقب فوزة في المباراة أمام إيفرتون، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهر في الصور فريق ليفربول من على ملعب "جوديسون بارك"، عقب المباراة أمام إيفرتون، واحتفال فريق ليفربول بفوز أربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة 14 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ محمد صلاح علي الصور وفوز ليفربول، كالاتي:

احسن لاعب في العالم - الكينج المصري - فخر العرب”.

 

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ونجح محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول لفوز هام على إيفرتون بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة 14 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "جوديسون بارك".

 

وقال محمد صلاح نجم فريق ليفربول بعد المباراة: لقد فوزنا برباعية اليوم هي نتيجة لا تصدق ، انا سعيد للغاية بهذا المكسب. 

 

وأكمل: عودة فان دايك افادتنا كثيرا انه لاعب مميز وقائد منتخب هولندا بالتأكيد سيساهم معنا الفترة المقبلة لتحقيق انتصارات كثيرة. 

 

وعن الهدف الثالث قال محمد صلاح : توقعت ان يخطئ المدافع وهذا ما حدث ونجحت في استغلال الفرصة.

 

وترجم ليفربول تفوقه المبكر بهدف في الدقيقة 10 بعد اختراق من الجهة اليسرى عن طريق روبيرتسون ليمرر إلى هندرسون القادم من الخلف على حدود منطقة الجزاء ليسدد بيسراه إلى الشباك.

 

وتألق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 19 بتسجيل هدف ماركة مسجلة بعد اختراق الدفاع والانفراد بالمرور بسرعته من الدفاع ليسدد بيسراه إلى الشباك.


وانتفض أصحاب الأرض بهدف تقليص الفارق بعد تمريرة من ريتشارلسون إلى جراي في عمق دفاع ليفربول ليسجل من انفراد تام في الدقيقة 38.

 

وفي ظل محاولات إيفرتون لتسجيل هدف التعادل، استغل محمد صلاح خطأ دفاعي لينطلق من وسط الملعب وينفرد تحت ضغط ليسدد كرة أرضية بيسراه إلى الشباك في الدقيقة 65.

 

وقتل جوتا المباراة في الدقيقة 79 بعد تمريرة من روبيرتسون داخل منطقة الجزاء ليسدد البرتغالي قذيفة بيسراه إلى الشباك ليؤكد فوز فريقه.

 

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٣١ نقطة، بفارق نقطة عن السماوي الثاني، ونقطتين عن البلوز المتصدر،  بسبب فوز تشيلسي على واتفورد، ومانشستر سيتي على أستون فيلا.

 

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