أوميكرون.. متحور كورونا الجديد يحكم قبضته بجنوب أفريقيا ويقيد السفر لـ56 دولة

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 263 مليونا و758 ألفا و247 مصابا، حتى صباح الخميس 2 ديسمبر 2021.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و242 ألفا و146 حالة، فيما تعافى 238 مليونا و95 ألفا و806 حالات.

قالت السلطات، بـ جنوب أفريقيا وأمريكا إن أوميكرون، النسخة الجديدة ذات التحورات الكثيرة من فيروس كورونا، أحكمت قبضتها وأصبحت هي النسخة السائدة في جنوب أفريقيا.

يأتي ذلك بعد أقل من 4 أسابيع من ظهورها، فيما انضمت الولايات المتحدة لصفوف الدول التي غزاها المتحور بعد تسجيل أول حالة داخل حدودها.

وأول إصابة معروفة في الولايات المتحدة لشخص حصل على التطعيم بكامل جرعتيه في كاليفورنيا وكان قد عاد إلى بلاده قادما من جنوب أفريقيا في 22 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وأثبتت الاختبارات إصابته بعد 7 أيام من تاريخ عودته.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي أحد كبار مسؤولي مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة للصحفيين في البيت الأبيض إن الحالة تعاني من أعراض طفيفة وتم إيداعها في الحجر الصحي.

وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، تم إبلاغ شركات الطيران في الولايات المتحدة بضرورة تسليم قوائم بأسماء الركاب القادمين من مناطق ضربها أوميكرون في جنوب القارة الأفريقية، بحسب رسالة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



وتظل الأسئلة الهامة تبحث عن إجابة حول المتحور الجديد، الذي ظهر في أكثر من 20 دولة، بما فيها إسبانيا وكندا وبريطانيا والنمسا والبرتغال.

تدلل المؤشرات الأولية على أن أوميكرون قد يكون أشد عدوى من النسخ المتحورة السابقة، فيما تسبب بالفعل في هزات بالأسواق المالية، بفعل المخاوف من أن تؤدي القيود الجديدة في أنحاء العالم لوأد الانتعاش الوليد بعد الخراب الاقتصادي الذي تسبب فيه الوباء.

وقال المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا إن صفات أوميكرون والبيانات الوبائية المبكرة تشير إلى قدرته على اختراق حصون المناعة التي يوفرها التطعيم، لكن اللقاحات المتاحة لا تزال توفر حماية من الأعراض الحادة للمرض والموت بسببه.



وأضاف المعهد أن 74 بالمئة من جميع العينات التي تم وضع التسلسل الجيني لها خلال الشهر الماضي كانت من المتحور الجديد، الذي أُعلن عنه قبل أسبوع، لكن العينة التي تم العثور عليه فيها لأول مرة مأخوذة في يوم 8 نوفمبر تشرين الثاني في مقاطعة جوتنج، الأشد اكتظاظا بالسكان في جنوب أفريقيا.

وقفز عدد الحالات الجديدة المسجلة في جنوب أفريقيا إلى المثلين من الثلاثاء إلى الأربعاء.

وقالت عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف في إفادة إن البيانات حول سرعة انتشار أوميكرون ستكون متاحة "في غضون أيام".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك إن اللقاح الذي تصنعه شركته بالتعاون مع فايزر من المرجح أنه يوفر حماية من الأعراض الحادة للمرض.

وقالت بريطانيا إن إجمالي الإصابات بالمتحور الجديد بلغ 22 حالة وإن الرقم قابل للزيادة بشكل أكيد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن حوالي 56 دولة فرضت تدابير تتعلق بالسفر في مواجهة أوميكرون اعتبارا من يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأعلنت اليابان التي منعت بالفعل جميع الوافدين الأجانب تسجيل ثاني حالة من المتحور الجديد وقالت إنها ستتوسع في فرض قيود السفر.

وأضافت هونج كونج كلا من اليابان والبرتغال والسويد إلى قائمتها للبلدان التي تحظر قدوم مسافرين منها، في حين قالت أوزبكستان إنها ستعلق الرحلات مع هونج كونج وجنوب أفريقيا.

وحظرت ماليزيا مؤقتا قدوم المسافرين من 8 دول أفريقية وقالت إن القائمة قد تشمل أيضا بريطانيا وهولندا.

وحظرت الولايات المتحدة دخول جميع الأجانب تقريبا الذين زاروا واحدة من ثمانية بلدان في جنوب قارة أفريقيا.

وفيما تواصل دول العالم القيود على حدودها، قالت نيجيريا إن المتحور الجديد تفشى قبل أسابيع مما كان يعتقد.

وقال مركز مكافحة الأمراض في نيجيريا إن اختبارات بأثر رجعي لحالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19 بين مسافرين وصلوا إليها أكدت ظهور المتحور الجديد في عينة تم أخذها في أكتوب الماضي. ولم يذكر المركز اسم البلد الذي جاء منه المسافرون.

سجلت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا، الخميس، بينما أوقفت السلطات الإعفاء من الحجر الصحي للزوار الحاصلين على تطعيم كامل ولمدة أسبوعين في مسعى للحد من انتشار السلالة الجديدة أوميكرون.

ورصدت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 5266 حالة إصابة، الأربعاء، بعد يوم من تجاوز الإصابات حاجز الخمسة آلاف للمرة الأولى وسط مخاوف من زيادة حادة في عدد المرضى الذين يعانون أعراضا شديدة.

وقالت المراكز إن كوريا الجنوبية ستشترط إخضاع جميع المسافرين القادمين إليها لحجر صحي مدته عشرة أيام خلال فترة أسبوعين اعتبارا من غد الجمعة، موقفة بذلك إعفاء من الحجر كانت قد منحته للحاصلين على تطعيم كامل.

جاءت هذه الإجراءات الاحترازية بعد أن أكدت كوريا الجنوبية، الأربعاء تسجيل 5 حالات إصابة بأوميكرون، منها حالتان لزوجين وصلا الأسبوع الماضي من نيجيريا وتلاهما فردان من عائلتهما وصديق.

وحصل 92% من البالغين في كوريا الجنوبية على تطعيم كامل وتركز السلطات حاليا على تطعيم الأطفال وعلى برنامج جرعات معززة، لكن الخبراء يحذرون من أن الإصابات قد تواصل الزيادة لأسباب منها انتشار أوميكرون الأشد عدوى.

وسجلت كوريا الجنوبية إجمالا 457612 إصابة و3705 وفيات بكورونا.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، تسجيل 73 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، انخفاضا من 113 في اليوم السابق.

وأفاد بيان من اللجنة بأن 53 من الإصابات الجديدة محلية، انخفاضا من 91 اليوم السابق.

وسجلت الصين 13 إصابة جديدة لا تظهر عليها أعراض مقارنة مع 14 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي 98897 إصابة مؤكدة حتى أمس الأربعاء.