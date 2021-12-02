أخبار التوك شو.. بعد الإساءة لمصر.. عمر كمال يخطئ فى آية قرآنية على الهواء.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة نعرض لكم أبرزها:

بعد الإساءة لمصر.. عمر كمال يخطئ فى آية قرآنية على الهواء

دخل المطرب عمر كمال في مشادة مع الإعلامي أحمد موسى، بسبب المطالبة بإحالته للمحاكمة بعد إساءته لمصر على خلفية تغيير كلمات أغنية بنت الجيران، حيث قال فى السعودية “ أشرب تمور و حليب” ولكن فى مصر كان يقول كلمات “ خمور و حشيش”.



ووجه الإعلامي أحمد موسى رسالة إلى عمر كمال خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «أنا غضبان وزعلان منك، أنت غلطت في حق بلدك وأطالب بمحاكمتك لأنك أهانت بلدك».

واستشهد عمر كمال بآية من القرآن الكريم وقال “ اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة ” وقد قالها الفنان بشكل غير صحيح ولكن الصحيح لها :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ ".

سمير صبري يكشف عن أجره في الأفلام .. فيديو

قال الفنان سمير صبري، إنه حصل على 1000 جنيه كأجر عن فيلم "البحث عن فضيحة"، لافتا إلى أن أعلى أجر في السينما كان 5 آلاف جنيه لفاتن حمامة، و4 آلاف كان أجر لكل من رشدي أباظة وفريد شوقي.

وأضاف صبري، خلال لقائه في برنامج "رأى عام المذاع علي قناه "تن " ، أن هناك أفلام كثيرة ظلت في السينما لفترة مثل "ليلي" و"لعبة الست"، و"شاطي الغرام"، و"خلي بالك من زوز"، و"جحيم تحت الماء"، و"البحث عن فضية"، و"السلخانة"،و"شيء من الخوف".

وعن صناعة السينما الآن قال: "في أفلام كتير كويسة زي الممر، زمان كنا بننتج 80 فيما في السنة، ودلوقتي في قلة من الأفلام ولكن في الأربع سنوات الماضية الأفلام كبيرة ومبهرة وبنجوم كبيرة، ولا يوجد أزمة في صناعة السينما الآن".

مسؤولة مصانع سيراميكا كليوباترا: مصر لديها الكثير من الحاويات المتاحة و بأسعار جيدة



عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، تفاصيل زيارة 12 سفيرا من دول أمريكا الجنوبية لـ مصانع سيراميكا كليوباترا، وكلمة طارق أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، دانيلا ربوتيني، مسؤولة مصانع سيراميكا كليوباترا.

قالت دانيلا ربوتيني، مسؤول مصانع سيراميكا كليوباترا " بخبرة 30 عاما، بالطبع نعمل كثيرا مع أوروبا في مجال الإمدادات أو التجهيزات أو التكنولوجيا، معربة عن سعادته بتواجد السفراء في جولتهم بمصنع سيراميكا كليوباترا.

ولفتت إلى أننا نعمل مع بعض دول أمريكا الجنوبية، ولدينا سعر شحن مناسب جدا للسوق اللاتيني، ومصر لديها الكثير من الحاويات المتاحة و بـ اسعار جيدة.

وأضافت نصنع كل يوم 170 ألف متر من السيراميك والحوائط، و الأرضيات إضافة إلى قطع الأطقم الصحية بالكامل، نعمل في مجال الفندقة، ولدينا فندقين و نعمل الآن فى فنادق عقارية أخري فى البحر الأحمر و الساحل الشمالي الذى يشهد تنمية كبيرة، العديد من الأنشطة.

وأشار إلى أن مصر الآن تشهد تنمية في كل مكان، لدينا أفضل شركة في مجال الزراعة، ولدينا منتجات زراعية.

بسبب أوميكورن.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا في مصر.. فيديو



قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مختلف دول العالم تعمل على توسيع حملة الفحوصات والتطعيم بلقاحات كورونا، وعمل فحص جيني لمن يثبت إصابته بفيروس كورونا.



وأضاف حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية بالإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "لا نستطيع إجراء فحص جيني لكل فرد يصاب بفيروس كورونا في مصر".

الأرصاد: مرتفع جوي قادم من أوروبا سبب انخفاض درجات الحرارة الأسبوع الجاري



كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، عن حالة الطقس في مصر خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن هناك اضطرابا في حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري.

وقال شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأربعاء أن مرتفعا جويا قادما من أوروبا هو السبب في انخفاض درجات الحرارة واضطراب حالة الطقس.

متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل مباحثات السيسي مع رئيس وزراء إسبانيا.. فيديو



ذاعت قناة إكسترا نيوز، خبرا عاجلا، مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في قصر الاتحادية، بيدرو سانشيز، رئيس حكومة مملكة إسبانيا، والذي بدأ زيارة لمصر حاليا.

وقال المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس برئيس الحكومة الإسبانية، مشيراً إلى ما تعكسه هذه الزيارة من التزام الجانبين باستمرار العمل على توطيد العلاقات القوية بينهما والممتدة عبر ضفتي المتوسط، خاصة بعد حالة قوة الدفع التي شهدتها العلاقات في أعقاب زيارة الرئيس لإسبانيا في عام 2015.

عاجل| أحمد موسى يطالب بمحاكمة عمر كمال



طالب الإعلامي أحمد موسى، بـ محاكمة عمر كمال، مغنى المهرجانات، موضحًا أن عمر كمال أساء لمصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن ما قام به عمر كمال لا يستحق التحقيق من النقابة التابعة له، ولكن هذا الشخص عليه أن يعاقب ويحاكم من قبل المحكمة.

بعد الإساءة لمصر.. هاني شاكر لـ عمر كمال: جميع الأراضي مقدسة |فيديو



قال الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، إن الجميع غضب و استفز من التصريحات والكلمات التى خرج بها عمر كمال، بشأن كلمة تمور و حليب، بدلا من خمور وحشيش.

وأضاف نقيب المهن الموسيقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن جميع الأراضي مقدسة، ولا يحق لأحد ان يقول مثل ما قاله عمر كمال.

عمر كمال يرد على اتهامه بالإساءة لمصر.. فيديو



قال المطرب عمر كمال، إنه لم يكتب شيئا عن مصر، وأن ما نشر عبر توير ليس خاصا به.

وأضاف المطرب عمر كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الهجوم الشديد عليه غير مبرر.

بعد الإساءة لـ مصر..حسام موافي يطالب بحبس عمر كمال 12 عاما

شن الدكتور حسام موافي، طبيب جبر الخواطر، هجوما لاذعا، على المطرب عمر كمال بعد إساءته للوطن أثناء إحياء حفلة بمدينة الرياض.

وأضاف موافي مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يبث على قناة ETC ، أن ماحدث من عمر كمال عقوبته الحبس ٦ سنوات، لأنه يسيء للدولة المصرية ومكانتها خارجيا، مطالباً بحبسه ١٢ عاما وليس ٦سنوات.

عمري ما هدعي عليهم.. أب يروي تفاصيل صادمة: ولادي طردوني من الشقة..فيديو

روى الحاج سمير، تفاصيل صادمة بعد أن طرده أبناؤه من شقته وألقوا ملابسه في الشارع، قائلًا “دول ولادي وأنا مسامحهم وأقولهم ربنا يكفيكم شركم وولادكم ميعملوش فيكم اللي أنتوا عملتوه فيا”.

وأضاف “سمير”، خلال لقائه ببرنامج “تفاصيل” عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، “لما جيت أفتح باب الشقة لقيت المفتاح مبيفتحش، وسألت حد من جيراني قالولى ولادك غيروا الكالون، ورموا هدومي في الشارع، وعندما سمعت ذلك كأن خنجر في صدري، وكأن ابي مات”.

تزوجت جارها وخلعت والد ابنها وباعت ممتلكاته بتوكيل.. رجل مكلوم يكشف أسرارا

قال عماد ، زوج السيدة التي استغلت التوكيل الذي قام به لها زوجها وباعت كافة ممتلكاته لنفسها وتزوجت من جارها وطردته في الشارع بلا مأوى، إن زوجتي قامت بعمل خلع لنفسها، وتم تطليقها بقرار من المحكمة.

وأضاف عماد، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنني لم أنني لم أكن على علم بمخطط زوجتي، مشيرا إلى انه كنت دائما أرسل لها المال خلال فترة عملي.