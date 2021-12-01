بعد الإساءة لمصر.. عمر كمال يخطئ فى آية قرآنية على الهواء.. فيديو

دخل المطرب عمر كمال في مشادة مع الإعلامي أحمد موسى، بسبب المطالبة بإحالته للمحاكمة بعد إساءته لمصر على خلفية تغيير كلمات أغنية بنت الجيران، حيث قال فى السعودية “ أشرب تمور و حليب” ولكن فى مصر كان يقول كلمات “ خمور و حشيش”.



ووجه الإعلامي أحمد موسى رسالة إلى عمر كمال خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «أنا غضبان وزعلان منك، أنت غلطت في حق بلدك وأطالب بمحاكمتك لأنك أهانت بلدك».

واستشهد عمر كمال بآية من القرآن الكريم وقال “ اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة ” وقد قالها الفنان بشكل غير صحيح ولكن الصحيح لها :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ ".



ورد كمال على الإعلامي أحمد موسى قائلا :بناء على إيه حكمت عليا بكده، أنا معنديش تويتر، أنا ما قولتش واللي عنده ريكورد يجي يقدمه»، مردفا «في السعودية بيستقبلوني بالتمور، أنا مجبتش سيرة مصر في حفل السعودية».



وأضاف «أنا عايز أعرف أنا بتعاقب ليه، قولت إيه أنا عشان يتنهي مستقبلي، مين اللي سألني وأنا قولت ؟ أقسم بعزة جلال الله ما قولت حاجة»، مشيرا إلى أنه اصطحب فرقته خلال حفله بالسعودية تنفيذا لقرار نقابة الموسيقيين.



ولفت إلى أن النقابة لم تخطره بإحالته للتحقيق حتى الآن.



وواجه الإعلامي موسى المطرب عمر كمال بتعليقه على أحد المواقع بالذي تضمن الإساءة لمصر، ليرد «مكتبتش أي تعليق بخصوص هذا الأمر على صفحتي الشخصية».



دي مصر.. أحمد موسى يوجه رسالة نارية لـ عمر كمال |فيديو

وقد وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة مهمة لـ الفنان عمر كمال قائلا :" انا غاضب منك والشعب المصري كله غاضب منك، وانا بطالب بمحاكمتك".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أنا قلت لك كده بناء على اللى انت كاتبه.

وطالب الإعلامي أحمد موسى، بـ محاكمة عمر كمال، مغنى المهرجانات، موضحًا أن عمر كمال أساء لمصر.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن ما قام به عمر كمال لا يستحق التحقيق من النقابة التابعة له، ولكن هذا الشخص عليه أن يعاقب ويحاكم من قبل المحكمة.



ولفت إلى أن مصر فوق الجميع، ولا يحق لأحد الاقتراب من مصر، لأن مصر خط أحمر، ولذلك محاكمة عمر كمال يجب أن تتم.



وأشار إلى أن القانون يجرم الإساءة لمصر، و نرفض أن يسيء أى أحد للدولة المصرية.



ووجه أحمد موسى رسالة لـ عمر كمال قائلا :" دى مصر ولازم تعرف اللى بتقوله، والتطاول على الدولة خط أحمر ممنوع تجاوزه".

وأضاف المطرب عمر كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الهجوم الشديد عليه غير مبرر.



ودخل عمر كمال فى مشادة مع أحمد موسى على الهواء، وقال “أنت حكمت عليا يا أستاذ أحمد من غير ما تسمع ليا”.



ولفت إلى أنه لم يقل إن السعودية أرض مقدسة وأن مصر أرض غير مقدسة.



وتابع: "عايز أى حد يبعت ليا فيديو بقول فيه أن السعودية حاجة ومصر حاجة".

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية ، بيانا صحفيا للرد على حالة الجدل حول المطرب عمر كمال ، بعد حفله في موسم الرياض الذي استبدل كلمة «خمور وحشيش» بكلمة «تمور وحليب» مبررا ذلك بأنه على أرض طاهرة «المملكة العربية السعودية».

كانت نقابة المهن الموسيقية أوقفت عمر كمال وأحالته للتحقيق بعد تغيير كلمتي "هشرب خمور وحشيش" إلى "هشرب تمور وحليب" في حفله الأخير الذي أقيم بالسعودية، حيث برر تغيير الكلمات بأنه يغني على "أرض طاهرة"، ما اعتبره كثيرون من رواد السوشيال ميديا إهانة لمصر، وكأنها أرض "غير طاهرة".

وقالت نقابة الموسيقيين، في بيانها: « مصر وطن مُقدس ومُصان ، عرفت التوحيد قبل الأديان ، واستأمن الأنبياء علي أرضها فكانت لهم ملاذ وأمان.

وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار، حتي جاء بعض أبنائها الذين عاقوها فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد لكن مصر لا تُهان».

وتابعت النقابة في بيانها: «في آخر حفلات المطرب عمركمال في المملكة العربية السعودية حينما سُأل عن سبب استبدال كلمتي خمور وحشيش بتمور وحليب في أغنيته الشهيره فقال (أنا واقف علي أرض طاهرة) علمآ أن الفنان هاني شاكر طلب منه تغيير هذه الكلمات من قبل لخطورتها علي القيم والأخلاق وأنها تترسخ في وجدان النشئ».