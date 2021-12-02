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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير صبري يكشف عن أجره في الأفلام .. فيديو

سمير صبري
سمير صبري

قال الفنان سمير صبري، إنه حصل على 1000 جنيه كأجر عن فيلم "البحث عن فضيحة"، لافتا إلى أن أعلى أجر في السينما كان 5 آلاف جنيه لفاتن حمامة، و4 آلاف كان أجر لكل من رشدي أباظة وفريد شوقي.

وأضاف صبري، خلال لقائه في برنامج "رأى عام المذاع علي قناه "تن " ،  أن هناك أفلام كثيرة ظلت في السينما لفترة مثل "ليلي" و"لعبة الست"، و"شاطي الغرام"، و"خلي بالك من زوز"، و"جحيم تحت الماء"، و"البحث عن فضية"، و"السلخانة"،و"شيء من الخوف".

وعن صناعة السينما الآن قال: "في أفلام كتير كويسة زي الممر، زمان كنا بننتج 80 فيما في السنة، ودلوقتي في قلة من الأفلام ولكن في الأربع سنوات الماضية الأفلام كبيرة ومبهرة وبنجوم كبيرة، ولا يوجد أزمة في صناعة السينما الآن".

وأشار إلى أن جميع أبناء جيله حصلوا على حقهم مثل أحمد زكي وحسين زكي ونور الشريف، مضيفًا: "سمير صبري مأخدش حقه في رأي، وبرجع أقول أخدت حقي من رجل الشارع".
 

نور الشريف رشدي أباظة فاتن حمامة فريد شوقي الأفلام الفنان سمير صبرى حسين زكي

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