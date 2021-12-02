عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك فرنسي للوصول إلى حل.. تفاصيل جديدة بشأن أزمة جورج قرداحي مع السعودية

لا تزال الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والدول الخليجية خاصة السعودية مستمرة، فلم تتوصل الأطراف إلى حل أو مخرج ملموس، بعد التصريحات التي قالها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.

ورغم ذلك، ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عن مصادر إن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يكثف التواصل مع وزير الإعلام جورج قرداحي والقوى السياسية المعارضة، ناقلًا إليهم رغبة فرنسية باستقالة قرداحي، لتكون ورقة بيد الرئيس إيمانويل ماكرون في حواره مع السعوديين في الملف اللبناني.

رئيس لبنان: لم أطلب من جورج قرداحي الاستقالة

محذرًا من تدهور الأزمة مع الخليج.. وزير داخلية لبنان يطالب قرداحي بالاستقالة

وقالت الصحيفة إن "اجتماعا سيحدث ضمن الفريق، الذي ينتمي إليه قرداحي يبحث في إقناع الأخير بالاستقالة، وذلك قبل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرياض، على أن يتم إخراج الاستقالة بشكل يحفظ ماء الوجه.

واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قال إنها قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان.

وذكر قرداحي فيها أن ميليشيات الحوثي تدافع عن نفسها خلال حربها في اليمن، وفور إثارة الجدل، لم يقدم وزير الإعلام اعتذارًا.

وعلى أثرها، أعلنت السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

لبنان دول الخليج جورج قرداحي السعودية وزير الإعلام اللبناني

ترشيحاتنا

التطورات الأخير ة .. جدة تستعد لاستضافة سباق جائزة السعودية للفورمولا 1

بعد يوم من الاغلاق.. إعادة فتح بوغاز الإسكندرية والدخيلة

مطار مرسى علم يستقبل 13 رحلة دولية على متنها 2000 سائح

إساءة لمصر.. تفاصيل مشادة أحمد موسى وعمر كمال على الهواء

مطار الغردقة الدولى يستقبل 93 رحلة طيران تقل 14 ألف راكب

الإسكان: الأحد فتح باب التظلمات لغير المقبولين بشقق "سكن لكل المصريين 2"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

بسبب أوميكرون.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا في مصر.. فيديو

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة ليلا

مصر من ضمنها.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

مصرع رضيعين توأم في ظروف غامضة بالشرقية

قابلة للزيادة.. إغلاق طريق القاهرة السويس 3 أشهر

بعد أنباء طلاق شيرين عبد الوهاب .. أول رد من نقابة الموسيقيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما طريقة تقطيع الدجاج البروستيد .. إليك أفضل الإجابات

نشر صورها قبل وبعد.. مدرب شهير في أزمة بسبب زوجة محمد صلاح

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

قذائف عملاقة ومدرعات متنوعة في جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي بمعرض إيديكس.. فيديو وصور

فيديو

في الذكرى 56 على رحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟.. فيديو

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

نفسي ينام من غير وجع.."أم علي" تحلم بعلاج لابنها المريض منذ 18 سنة

الـ14 بدولار .. الليرة التركية تنهار إلى مستوى قياسي جديد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ