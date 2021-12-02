تحرك فرنسي للوصول إلى حل.. تفاصيل جديدة بشأن أزمة جورج قرداحي مع السعودية

لا تزال الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والدول الخليجية خاصة السعودية مستمرة، فلم تتوصل الأطراف إلى حل أو مخرج ملموس، بعد التصريحات التي قالها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.

ورغم ذلك، ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عن مصادر إن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يكثف التواصل مع وزير الإعلام جورج قرداحي والقوى السياسية المعارضة، ناقلًا إليهم رغبة فرنسية باستقالة قرداحي، لتكون ورقة بيد الرئيس إيمانويل ماكرون في حواره مع السعوديين في الملف اللبناني.

وقالت الصحيفة إن "اجتماعا سيحدث ضمن الفريق، الذي ينتمي إليه قرداحي يبحث في إقناع الأخير بالاستقالة، وذلك قبل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرياض، على أن يتم إخراج الاستقالة بشكل يحفظ ماء الوجه.

واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قال إنها قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان.

وذكر قرداحي فيها أن ميليشيات الحوثي تدافع عن نفسها خلال حربها في اليمن، وفور إثارة الجدل، لم يقدم وزير الإعلام اعتذارًا.

وعلى أثرها، أعلنت السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.