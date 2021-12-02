رئيس الأركان يلتقي نظيره الإماراتي وعدد من الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس

التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق الركن حمد محمد سامى الرميثى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية ، والفريق أول فيناس سالفتاورى مابيو قائد قوات الدفاع الشعبى التنزانى، والعميد عباس أمين على رئيس أركان القوات المسلحة الصومالية ، والعقيد يوسف إجهاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطنى للتنمية لجزر القمر.

وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات التعاون العسكرى وسبل تعزيزها فى المجالات الدفاعية والعسكرية، كذلك تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

يأتي ذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق أكبر قدر من تبادل الخبرات العسكرية نظراً لتواجد كبرى شركات التسليح العالمية على أرض مصر من خلال مشاركتهم فى فعاليات المعرض.