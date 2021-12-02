عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

للشهر الخامس على التوالي.. هيئة الأوقاف تحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا في الأرباح والمتحصلات

صدى البلد

أعلنت وزارة الأوقاف أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أرقامًا قياسية في الأرباح والمتحصلات  للشهر الخامس على التوالي، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 11/ 2021م حتى 30/ 11/ 2021م مبلغًا قدره 177,312,739 جنيه بزيادة قدرها 15,568,221 جنيه عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2020 /2021 م، بنسبة زيادة قدرها 9,6%.

وأعلنت وزارة الأوقاف في وقت سابق أن  هيئة الأوقاف حققت خلال الخمسة أشهر من العام المالي الحالي 2021/2022 م (714,849,964) بزيادة قدرها (92,373,461 ) جنيه عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2020/2021 م وبنسبة زيادة قدرها 15%، وبزيادة قدرها (217,338,838) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2019/2020 م بنسبة زيادة قدرها (44%).

أول تعليق من وزير الأوقاف على ترجمة معاني القرآن إلى العبرية.. فيديو

وزارة الأوقاف هيئة الاوقاف

ترشيحاتنا

الحكومة: رصف 22,5 ألف طريق بتكلفة 46,8 مليار جنيه خلال 7 سنوات

ماكينة أهداف.. أحمد ياسر ريان يسجل 9 أهداف في مسابقات تركيا

رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

التطورات الأخير ة .. جدة تستعد لاستضافة سباق جائزة السعودية للفورمولا 1

بعد يوم من الاغلاق.. إعادة فتح بوغاز الإسكندرية والدخيلة

مطار مرسى علم يستقبل 13 رحلة دولية على متنها 2000 سائح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

بسبب أوميكرون.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا في مصر.. فيديو

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة ليلا

مصر من ضمنها.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

مصرع رضيعين توأم في ظروف غامضة بالشرقية

قابلة للزيادة.. إغلاق طريق القاهرة السويس 3 أشهر

بعد أنباء طلاق شيرين عبد الوهاب .. أول رد من نقابة الموسيقيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما طريقة تقطيع الدجاج البروستيد .. إليك أفضل الإجابات

نشر صورها قبل وبعد.. مدرب شهير في أزمة بسبب زوجة محمد صلاح

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

قذائف عملاقة ومدرعات متنوعة في جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي بمعرض إيديكس.. فيديو وصور

فيديو

في الذكرى 56 على رحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟.. فيديو

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

نفسي ينام من غير وجع.."أم علي" تحلم بعلاج لابنها المريض منذ 18 سنة

الـ14 بدولار .. الليرة التركية تنهار إلى مستوى قياسي جديد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ