للشهر الخامس على التوالي.. هيئة الأوقاف تحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا في الأرباح والمتحصلات

أعلنت وزارة الأوقاف أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أرقامًا قياسية في الأرباح والمتحصلات للشهر الخامس على التوالي، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 11/ 2021م حتى 30/ 11/ 2021م مبلغًا قدره 177,312,739 جنيه بزيادة قدرها 15,568,221 جنيه عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2020 /2021 م، بنسبة زيادة قدرها 9,6%.

وأعلنت وزارة الأوقاف في وقت سابق أن هيئة الأوقاف حققت خلال الخمسة أشهر من العام المالي الحالي 2021/2022 م (714,849,964) بزيادة قدرها (92,373,461 ) جنيه عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2020/2021 م وبنسبة زيادة قدرها 15%، وبزيادة قدرها (217,338,838) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2019/2020 م بنسبة زيادة قدرها (44%).