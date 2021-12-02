لتنفيذ الأعمال الإنشائية.. تحويلات مرورية بتقاطع الزهراء مع «اللاسلكى – 216» بالمعادي

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال ضبط المناسيب وتنفيذ الميدان بتقاطع شارع الزهراء مع شارعى "اللاسلكى – 216" اعتباراً من الساعة 12 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 1/12/2021 ولمدة (5) أيام "ليلاً فقط".

وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية، فإن الأمر يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

الاتجاه القادم من نفق الزهراء اتجاه شارع اللاسلكى "يسلك يميناً الطريق المستحدث خلف محطة وقود كارجاس فيساراً اتجاه شارع اللاسلكى".

الاتجاه القادم من شارع اللاسلكى اتجاه شارع زهراء المعادى "يسلك المأوى الدورانى نهاية شارع اللاسلكى قبل تقاطعه مع شارع زهراء المعادى فيميناً الطريق المستحدث خلف محطة وقود كارجاس".

الاتجاه القادم من شارع 216 اتجاه شارع زهراء المعادى "يسلك يميناً من شارع 216 اتجاه شارع 218، فالطريق الداخلى خلف مساكن نيريكو اتجاه شارع نجيب محفوظ فيميناً اتجاه شارع زهراء المعادى".

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.