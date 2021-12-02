ضبط 3 ألاف قطعة مواد غذائية و2 طن نخالة داخل مصانع بدون ترخيص في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت إدارة تموين منيا القمح بحملة تموينية برئاسة على عبد المحسن مدير الإداره وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ٤٢٣٣٦ جنح ضد م ح صاحب مصنع مثلجات بمنيا القمح لإدارة النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على عدد ٢٠ كرتونه بإجمالي ١٩٢٠ قطعة مثلجات.

كما تم تحرير محضر ٤٢٤٤٣ جنح ضد ا ح صاحب ثلاجة مثلجات لإدارة النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على ١٨٠٠ قطعه.

وتحرير محضر ٤٢٤٥٢ جنح ضد ف ا صاحبه مدشه بالعزيزيه لإدارتها النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على ٢طن نخاله خشنه.

كما تم تحرير محضر ٤٢٣٣٤ جنح أ . ب صاحب مصنع لإنتاج المواد الغذائية بالمحمديه وإدارة النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على عدد ٥٠٠ كيلو ذره صفرة وتحرير محضر ٤٢٤٤١ جنح ضد ا .ح صاحب مصنع بالعزيزية لإدارة النشاط بدون ترخيص.

كما تحرير محضر ٤٢٤٤٠ جنح ف . ت صاحب مخبز سياحى إدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير محضر ٤٢٣٣٥ جنح ضد م .ح صاحب محل مجمدات بمنيا القمح لإدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار.