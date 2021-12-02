عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 3 ألاف قطعة مواد غذائية و2 طن نخالة داخل مصانع بدون ترخيص في الشرقية

المضبوطات
المضبوطات

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت إدارة تموين منيا القمح بحملة تموينية برئاسة على عبد المحسن مدير الإداره وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ٤٢٣٣٦ جنح ضد م ح صاحب مصنع مثلجات بمنيا القمح لإدارة النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على عدد ٢٠ كرتونه بإجمالي ١٩٢٠ قطعة مثلجات.

كما تم تحرير محضر ٤٢٤٤٣ جنح ضد ا ح صاحب ثلاجة مثلجات لإدارة النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على ١٨٠٠ قطعه.

وتحرير محضر ٤٢٤٥٢ جنح ضد ف ا صاحبه مدشه بالعزيزيه لإدارتها النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على ٢طن نخاله خشنه.

بتكلفة 63 مليون جنيه‏.. تنفيذ مشروعات رصف بمراكز الزقازيق ومنيا القمح ومشتول السوق

الكشف الطبي على 1030 حالة بقافلة جامعة الزقازيق بقرية قهبونة

تشميع مركز تخسيس وعلاج طبيعي خاص تديره طالبة ثانوي في الزقازيق

محافظ الشرقية يتفقد روضة لذوي الهمم بقرية الغار في الزقازيق

كما تم تحرير محضر ٤٢٣٣٤ جنح أ . ب صاحب مصنع لإنتاج المواد الغذائية بالمحمديه وإدارة النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على عدد ٥٠٠ كيلو ذره صفرة وتحرير محضر ٤٢٤٤١ جنح ضد ا .ح صاحب مصنع بالعزيزية لإدارة النشاط بدون ترخيص.

 

كما تحرير محضر ٤٢٤٤٠ جنح ف . ت صاحب مخبز سياحى إدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير محضر ٤٢٣٣٥ جنح ضد م .ح  صاحب محل مجمدات بمنيا القمح لإدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار.

التموين الشرقية ضبط حملة تحرير حملات

موضوعات متعلقة

بتكلفة 18 مليون جنيه تنفيذ مشروعات رصف بأبو حماد والصالحية الجديدة

محافظ الشرقية يتفقد روضة لذوي الهمم بقرية الغار في الزقازيق

أورمان الشرقية تطلق مبادرة "إطعام الطعام" للأسر الأولى بالرعاية

المؤبد لشقيقين قتلا شخص بسلاح أبيض في الشرقية

تشريح جثث رضيعين توأم لقي مصرعهما بالشرقية

مصرع رضيعين توأم في ظروف غامضة بالشرقية

الكشف الطبي على 1030 حالة بقافلة جامعة الزقازيق بقرية قهبونة

تشميع مركز تخسيس وعلاج طبيعي خاص تديره طالبة ثانوي في الزقازيق

ترشيحاتنا

تويتر يفرض قيوداً على مشاركة الصور ومقاطع الفيديو .. خبير يوضح السبب

وزير السياحة:إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف للترويج للمقصد السياحي المصري محليا ودوليا

الهجرة والتعاون الدولي تشاركان في الاحتفال بمرور عام على إنشاء «المصري الألماني للوظائف»

ليست خرافة.. خبراء يكشفون أسرار "متلازمة الذئب" النادرة

في جولته بمعرضEDEX 2021..وزير الإنتاج الحربي:العمال هم الجنود المجهولون لنجاح أي حدث

أسماء .. قصة مثيرة لـ فتاة زجاجية تحدّت إعاقتها |فيديو جراف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

بسبب أوميكرون.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا في مصر.. فيديو

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

وجدوا الكنز.. الداخلية تضبط تشكيل عصابى عثروا على مقبرة أثرية بعين شمس

مصر من ضمنها.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

الأرصاد تحذر: ديسمبر هذا العام أكثر برودة.. وأمطار غزيرة عن الـ 5 أعوام الماضية

شوبير ينصح نجم الأهلي بالرحيل في الميركاتو الشتوي

قابلة للزيادة.. إغلاق طريق القاهرة السويس 3 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجناح الأهم في معرض إيديكس للسلاح| روسيا تستعرض قوتها العسكرية الرادعة بأسلحة تظهر لأول مرة.. صور

الصاروخ برق والقاذف باكتار شيخان أبرزهم| صدى البلد داخل جناح باكستان بمعرض إيديكس.. صور

صواريخ وطائرات وقذائف موجهة| صدى البلد داخل جناح الهند العسكري بمعرض إيديكس.. صور

طائرات وسفن حربية ودبابات| الصين تستعرض قوتها العسكرية بجناح متميز بمعرض إيديكس.. صور

فيديو

أسماء .. قصة مثيرة لـ فتاة زجاجية تحدّت إعاقتها |فيديو جراف

أصعب محنة.. محامي رشوان توفيق يفجر مفاجآت بالجملة في أزمته

في الذكرى 56 على رحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟.. فيديو

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ