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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لطيفة بكري تشارك في العرض المسرحي "أرض العزة"

لطيفة بكري
لطيفة بكري

تشارك الفنانة الشابة لطيفة بكري، في العرض المسرحي "أرض العزة"، الذي يشارك فيها مجموعة من الشباب خريجي مبادرة ابدأ حلمك التي أطلقتها وزارة الثقافة من قبل، للكشف عن المواهب الشابة في مجال التمثيل.

ويناقش العرض المسرحي "أرض العزة"، ما تعرضت له سيناء خلال السنوات الماضية من محاولات سيطرة من قبل الجماعات الظلامية، والتكفيرية ونجاح الجيش في القضاء عليهم، وتطهير أرض الفيروز من التكفيريين، وسيجوب العرض العديد من المحافظات، ومن المقرر أن يعرض بمسارح قصور الثقافة، وسيتم البدء في بروفاته الأيام المقبلة، بعد الاستقرار على المشاركين فيه.

 

وتجسد لطيفة البكري، دور أم شهيد لأحد ابناء قوات الأمن، الذي يستشهد دفاعًا عن أرضه، في العرض المسرحي الذي يجوب العديد من المواقع الثقافية بالمحافظات، عقب الإنتهاء من تجهيزه بشكل كامل.

الفنانة الشابة لطيفة بكري العرض المسرحي أرض العزة مبادرة إبدأ حلمك وزارة الثقافة المواهب الشابة في مجال التمثيل

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