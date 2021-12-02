برعاية وزارة التضامن.. صناع الخير تطلق مبادرة لتوزيع 30 ألف بطانية

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عن إطلاقها وللعام الثالث على التوالى مبادرة صناع الدفا تحت رعاية وبإشراف السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الإجتماعى و بالتعاون مع أكثر من 2000 جمعية أهلية صغيرة بهدف توزيع بطاطين الشتاء على الأسر غير القادرة فى النجوع والقرى والتجمعات البدوية والصحراوية والحدودية وبخاصة قرى مبادرة حياة كريمة فى انحاء الجمهورية لدعم الاسر المستفيدة فى مواجهة الشتاء القارص بالتنسيق الكامل مع السادة المحافظين.



وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن المؤسسة ومن أجل دعم غير القادرين لمواجهة الإنخفاض الشديد في درجات الحرارة هذا العام، خاصة مع إستمرار أزمة إنتشار فيروس كورونا بدأت في توزيع 30 ألف بطانية على غير القادرين في المحافظات المختلفة بأنحاء الجمهورية ، موضحاً أن توزيع بطاطين الشتاء علي غير القادرين من خلال مبادرة «صناع الدفا» تعكس إستراتيجية المؤسسة فى تنفيذ منظومة خدمات إنسانية، تشمل تقديم الدعم للشرائح الأكثر إحتياجًا في مواجهة مشكلاتهم المعيشية الموسمية، جنبًا إلى جنب مع إستهداف تزويدهم بمشروعات تنموية صغيرة نوعية وتناسب طبيعة معيشتهم وتحقق لهم دخل شهرى يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.





من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير أن توزيع بطاطين الشتاء من خلال مبادرة صناع الدفا سوف يتم عبر فريق عمل المؤسسة المنتشر فى المحافظات المختلفة وأن المرحلة الأولى من التوزيع تستهدف التوزيع بمحافظات اسوان والبحيرة والغربية والفيوم والأقصر بالتعاون مع السادة المحافظين وبالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى بهذه المحافظات.



وأوضح عبدالجليل أن التوزيع يتم مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي والاحتياطات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.