بسبب أوميكرون.. الكويت تمنع دخول هذه الفئة إلى البلاد

أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اليوم الخميس أن الاحترازات التي اتخذتها دولة الكويت بمنع دخول أي شخص لم يتلق التطعيم وفرض مسحة أثبتت نجاعتها مشددا على ضرورة الالتزام والتقيد بالاشتراطات الصحية في المرحلة المقبلة".

وأوضح أن البلاد تشهد استقرار الوضع الصحي مشيرا إلى عدم تسجيل أي حالة إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون).

جاء ذلك في تصريح للصحفيين أدلى به رئيس مجلس الوزراء على هامش الزيارة التي قام بها إلى ميدان الأديرع التابع للقوة البرية في الجيش الكويتي.

وقال :إن حالة الوضع الصحي في دولة الكويت مستقرة ولله الحمد والمنة لكننا نتابع باهتمام شديد المتحور الجديد (أوميكرون) الذي شغل العالم في الأيام القليلة الماضية ووصل إلى بعض الدول الخليجية".

وبين أن دولة الكويت لم تسجل أي إصابة بهذا المتحور الجديد، لافتا أن التقصي والتتبع من وزارة الصحة قائمان، وأن اللجنة العليا لطوارئ كورونا في مجلس الوزراء تتابع باهتمام كل التقارير من وزارة الصحة ومجلس الوزراء في حالة استعداد دائم للتعامل مع هذا الوضع".



رافق رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح ووزير الخارجية وزيرالدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ووزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح.