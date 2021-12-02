أول تعليق من إيران على دعوة إسرائيل لوقف مفاوضات فيينا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أنه ليس من المستغرب دعوة إسرائيل لوقف مفاوضات فيينا لاستعادة الاتفاق النووي.

وقال المحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في بيان: "مع التقدم الذي تحرزه مفاوضات فيينا، يظهر النظام الإسرائيلي لونه الحقيقي مرة أخرى بدعوته للوقف الفوري للمفاوضات".

وأضاف "هذا ليس مستغربا لأن الحوار يتم احتقاره دائما بواسطة النظام القائم على الحرب والتوتر والإرهاب".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المشاركين في مفاوضات فيينا لن يتلقوا توجيهات من إسرائيل.

وكان رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، طالب القوى الدولية، في وقت سابق من اليوم، بتعليق المحادثات النووية مع إيران فورا.

جاء ذلك بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخصيب طهران لليورانيوم في منشأة فوردو.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "تحدث رئيس الوزراء نفتالي بينيت، اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول الملف النووي الإيراني بشكل خاص".

وأضاف: "أطلع وزير الخارجية الأمريكي، رئيس الوزراء على ما يجري في المحادثات بين إيران والدول الكبرى في فيينا".

وقال بينيت في هذا الإطار، إن "إيران تقدم على "ابتزاز نووي" باعتباره أحد تكتيكات إجراء المفاوضات، وفق البيان.

وأضاف: "إن الرد المناسب على ذلك ينبغي أن يكون وقف المفاوضات فورا واتخاذ خطوات صارمة من قبل الدول العظمى".