عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من إيران على دعوة إسرائيل لوقف مفاوضات فيينا

سعيد خطيب زاده
سعيد خطيب زاده

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أنه ليس من المستغرب دعوة إسرائيل لوقف مفاوضات فيينا لاستعادة الاتفاق النووي.

وقال المحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في بيان: "مع التقدم الذي تحرزه مفاوضات فيينا، يظهر النظام الإسرائيلي لونه الحقيقي مرة أخرى بدعوته للوقف الفوري للمفاوضات".

وأضاف "هذا ليس مستغربا لأن الحوار يتم احتقاره دائما بواسطة النظام القائم على الحرب والتوتر والإرهاب".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المشاركين في مفاوضات فيينا لن يتلقوا توجيهات من إسرائيل.

إسرائيل تطالب القوى العالمية بتعليق المحادثات النووية مع إيران فوراً

استعداد لمحاربة ايران.. إسرائيل تشتري أسلحة بمليارات الدولارات

وكان رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، طالب القوى الدولية، في وقت سابق من اليوم، بتعليق المحادثات النووية مع إيران فورا.

جاء ذلك بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخصيب طهران لليورانيوم في منشأة فوردو.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "تحدث رئيس الوزراء نفتالي بينيت، اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول الملف النووي الإيراني بشكل خاص".

وأضاف: "أطلع وزير الخارجية الأمريكي، رئيس الوزراء على ما يجري في المحادثات بين إيران والدول الكبرى في فيينا".

وقال بينيت في هذا الإطار، إن "إيران تقدم على "ابتزاز نووي" باعتباره أحد تكتيكات إجراء المفاوضات، وفق البيان.

وأضاف: "إن الرد المناسب على ذلك ينبغي أن يكون وقف المفاوضات فورا واتخاذ خطوات صارمة من قبل الدول العظمى".

 

 

ايران إسرائيل فيينا الاتفاق النووي الخارجية الإيرانية مفاوضات فيينا

ترشيحاتنا

رسميا.. مرزوق محمد رئيسا لـ اتحاد الجودو | فيديو

شيخ الأزهر: الكويت تحتل مكانة طيبة في نفوس العرب والمسلمين

أذيت شخصا وقد توفى.. فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء ترد

الزمالك يفسخ تعاقده مع الشركة المصممة لملابس النادي

قرار جديد من جامعة أسيوط في واقعة تعدي طالبة على أستاذها بـ "كتر"

هل استخدام الهواتف الجوالة في المساجد يفسد الصلاة ؟ عمرو الورداني يرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 % ارتفاعاً متوقعاً لأجهزة المحمول الفترة المقبلة.. تعرف على الأسباب

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

بسبب أوميكرون.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا في مصر.. فيديو

حماية المستهلك يلزم شركات السجائر بطباعة الأسعار

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

الأرصاد تحذر: ديسمبر هذا العام أكثر برودة.. وأمطار غزيرة عن الـ 5 أعوام الماضية

مصر من ضمنها.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

وجدوا الكنز.. الداخلية تضبط تشكيل عصابى عثروا على مقبرة أثرية بعين شمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجناح الأهم في معرض إيديكس للسلاح| روسيا تستعرض قوتها العسكرية الرادعة بأسلحة تظهر لأول مرة.. صور

الصاروخ برق والقاذف باكتار شيخان أبرزهم| صدى البلد داخل جناح باكستان بمعرض إيديكس.. صور

صواريخ وطائرات وقذائف موجهة| صدى البلد داخل جناح الهند العسكري بمعرض إيديكس.. صور

طائرات وسفن حربية ودبابات| الصين تستعرض قوتها العسكرية بجناح متميز بمعرض إيديكس.. صور

فيديو

موجز الأخبار..ضبط شحنة مخدرات قادمة من تركيا..انخفاض الحرارة وهذا موعد سقوط الأمطار

عملت اللي محدش عمله.. انتصار السيسي تدخل البهجة على أسرتين بالمنوفية

بعد حفل السعودية.. تفاصيل "ورطة" عمر كمال وإتهامه بالإساءة لمصر.. فيديو

أسماء .. قصة مثيرة لـ فتاة زجاجية تحدّت إعاقتها |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ