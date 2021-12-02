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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طعنه في مشادة.. ضبط المتهم بقتل سائق توك توك بالدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا محافظة الدقهلية من ضبط  عامل بمحل أدوات منزلية بقرية ميت الكرماء التابعة للمركز بعد قيامه بطعن سائق توك توك  مما ادي الي مصرعه، اليوم بقرية ميت الكرماء إثر وقوع مشادة كلامية بين المجني عليه ‏وصاحب المحل، فاستل المتهم سكينا وطعن به المجني عليه، مما تسبب في مصرعه، ونقل الجثة إلي مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي ‏لتشريحها وبيان سبب الوفاة والتصريح بعدها بدفن الجثة.


كان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من اللواء إيهاب عطيه، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من إدارة شرطة النجدة، بوصول شاب إلي مستشفى طلخا ‏المركزي مصابا بطعنة وتوفي فور وصوله إلي المستشفى.‏
انتقل ضباط مباحث مركز طلخا إلي مكان الواقعة وتبين مصرع شاب يدعي عاطف سمير الجمل ‏عبدالخالق، 28 عامًا، سائق توك توك، إثر تلقيه طعنة بسلاح أبيض "سكين"،وجري نقل الشاب ‏إلي المستشفى إلا أنه لقي مصرعه هناك.‏


وتمكنت قوة من ضباط مباحث طلخا،بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، ومعاونيه النقباء أحمد محسن ومحمد أيمن موافي، من إلقاء القبض علي الشاب المتهم ويدعي "رمزي ر. ص."،23 عامًا، ‏عامل بمحل والذي اعترف بارتكاب الواقعة.‏


وبالفحص تبين أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه، وصاحب محل أدوات منزلة في ‏القرية، وذلك أثناء وجود المتهم والذي يعمل بالمحل، واستل سكنيا لدي مشاهدته المشادة الكلامية ‏وطعن بها المجني عليه مما تسبب في إصابته التي أودت بحياته.‏


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية  والعرض علي النيابة العامة.‏

محافظة الدقهلية طبيب امن الدقهلية مستشفى المنصورة الدولي مدير المباحث مدير أمن الدقهلية

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