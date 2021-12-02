كريم صبري: تحويل مسار المعدة من العمليات الراقية والقوية في إنقاص الوزن..فيديو

قال الدكتور كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، أن تحويل مسار المعدة من العمليات الراقية والقوية في إنقاص الوزن، وطويلة الأمد في الاستمرارية في انقاص الوزن.

وأضاف كريم صبري، خلال حوار له مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، ان عملية نحويل المسار تعمل على تقليل كمية الأكل، وتقليل امتصاص السكريات بنسبة كبيرة.

وتابع كريم صبري، أن “السمنة المفرطة ضارة جدًا في كل الأعمار، خاصة وأنها تؤدي إلى الإصابة بالسكر والضغط وتدهن الكبد، وصعوبة الحركة”.

علاجية لمرضى السكر

واشار استشارى جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس إلى أن، تحويل المسار تعتبر عملية علاجية لمرضى السكر، خاصة أنها تقلل امتصاص السكريات والدهون بصورة كبيرة، وتنشط البنكرياس، خاصة لمرضى السكر من النوع الثاني.