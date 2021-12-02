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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تفرض عقوبات على بيلاروس وتستهدف نجل لوكاشينكو

ألكسندر لوكاشينكو
ألكسندر لوكاشينكو

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض حزمة عقوبات جديدة ضد أشخاص وكيانات في بيلاروس.

وأشارت الخزانة الأمريكية في بيان، إلى فرض عقوبات على 12 كيانا و20 شخصا في بيلاروس، بينهم دميتري لوكاشينكو، رجل الأعمال ونجل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وكان وزير الخارجية البولندي، مارسين بشيداتش، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد بيلاروس، تستهدف 11 كيانا اقتصاديا و17 مواطنا في بيلاروس متهمين بتنظيم هجرة غير شرعية عبر الحدود.

وقال بشيداتش في تصريحات للصحفيين: "هناك 11 كيانا اقتصاديا بيلاروسيا في قائمة العقوبات"، مشيرا إلى أن العقوبات تشمل أيضا 17 مواطنا في بيلاروس شاركوا في عملية تنظيم هجرة غير شرعية عبر الحدود".

وأضاف "هناك على القائمة أيضا أشخاص مسؤولون عن انتهاك حقوق الإنسان في بيلاروس".

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الخزانة الأمريكية بيلاروس عقوبات لوكاشينكو نجل الاتحاد الأوروبي

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