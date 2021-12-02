رئيس جامعة المنوفية يهنئ مجلس إتحاد الطلاب الجديد

التقى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بمجلس إتحاد طلاب الجامعة الذى تم انتخابه وإعلان النتيجة اليوم عقب ماراثون انتخابى قوى والذى أسفر عن فوز الطالب أحمد محمد أبو عيله بالفرقة الرابعة كلية الاقتصاد المنزلى بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة بالتزكية والطالب أسامه طارق زنباع بالفرقة الرابعة كلية الزراعة نائبا لرئيس الاتحاد بالتزكية.

هنأ مبارك أعضاء مجلس الإتحاد ورئيس الاتحاد الجديد، مؤكدا أن اتحاد الطلاب هو الممثل الشرعي الحقيقي لجميع طلاب الجامعة، ويهدف إلى إكساب الطلاب طرق الممارسة الديمقراطية السليمة ‏واكتشاف القيادات الطلابية وصقلها للتعبير عن آرائهم ومتطلباتهم، ويهدف إلى تنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطني بين الطلاب، وتدريبهم على القيادة وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم، وتوثيق الروابط بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين، بالإضافة إلى اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم في شتى المجالات من خلال الأسر واللجان الطلابية لتعظيم الاستفادة من طاقات الطلاب وتوظيفها في خدمة المجتمع.

كما وجه مبارك أعضاء المجلس بأهمية تأدية دورهم على أكمل وجه لأنهم همزة الوصل بين الطلاب والقيادات الجامعية، وأهمية المشاركة أيضا بوضع المقترحات والحلول للمشاكل التى قد تواجه الطلاب، وحث الطلاب على تنظيم وتفعيل الأنشطة الرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية من خلال لجان الاتحاد المختلفة لتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة واكتشاف مواهبهم، مؤكدا على التواصل المباشر بينه وبين الأعضاء.

هذا وخلال اللقاء قام الطالب محمود الخباز رئيس اتحاد الطلاب السابق بتهنئة رئيس اتحاد الطلاب الجديد وتسليمه مهام عمله متمنيا له التوفيق.

حضر اللقاء الدكتور أسامه مدنى عميد الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة، الدكتور جمعه حسين الأستاذ بكلية التربية النوعية، والدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب، أمل الصاوى مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية.