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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

مسئول بـ بوينج لـ صدى البلد: إف 15 إي إكس وتي-7 وإف 18 أحدث مقاتلاتنا.. ونفتخر بشراكتنا مع مصر

مسئول شركة بوينج
مسئول شركة بوينج في حواره مع صدى البلد

بدر بن محمد البدير:

  • شركة بوينج تتواجد في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 75 عاما
  • الشراكة مع مصر تمتد منذ أكثر من 60 عاما
  • نشارك بأحدث الإصدارات في معرض أيديكس 2021

 

 

أبدى بدر بن محمد البدير، مدير عام إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في شركة بوينج الأمريكية بالشرق الأوسط، سعادته بمشاركة الشركة في المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" بمصر.

 

وقال المسئول في شركة بوينج الأمريكية إلى "صدى البلد" إن الشركة تتواجد في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 75 عاما، كما أن الشراكة مع مصر تمتد منذ أكثر من 60 عاما، وهو ما تفتخر به. 

 

وتابع بدر بن محمد أن الشركة تشارك في المعرض هذا العام بعدد من الطائرات الهامة مثل طائرات إف 15 إي إكس، التي تعد العمود الفقري لعدد كبير من القوات الجوية حول العالم، ومروحية الاباتشي المقاتلة، التي تتواجد في 17 دولة حول العالم، ومروحية الشينوك التي تقدم المساعدات الإنسانية والخدمات اللوجيستية إلى القوات المسلحة حول العالم.

 

وأكد أن معرض "إيديكس 2021" فرصة كبيرة لمشاركة شركة بوينج مع شركائها وعملائها حول العالم، ومعرفة التحديات التي تواجههم وتقديم الحلول والخدمات لهم.

 

وعن آخر الإصدارات المشاركة في المعرض، قال إن الشركة قدمت في المعرض الطائرة تي-7 التدريبية، والتي تؤهل المقاتلين على قيادة الطائرات المقاتلة من الفئات الأخيرة، مثل طائرات إف 15، وإف 18.

 

كما عرضت الشركة في معرض "إيديكس 2021" الطائرة إف 15 إي إكس، التي تعد من أحدث المقاتلات في العالم.

 

وأضاف بدر أن شركة بوينج تنظر إلى تطوير المنتجات التي تصدرها كل فترة، وذلك لسد احتياجات السوق وما يطلبه العملاء، كما بدأت الشركة في اتخاذ الطرق التي تحافظ على البيئة، عبر خفض انبعاثات الوقود، واستخدام المواد الصديقة للبيئة.

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إقبال كبير على أجنحة وزارة السياحة والآثار المشاركة في معرض "إيديكس 2021"

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العميد خالد عكاشة: قدمنا رؤية مصر في التعامل مع القضايا الإستراتيجية والأمنية في معرض إيديكس

 

القوات الجوية الشرق الاوسط إف 15 منطقة الشرق الأوسط بوينج أيديكس 2021 المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية

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