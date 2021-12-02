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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

العميد خالد عكاشة: قدمنا رؤية مصر في التعامل مع القضايا الإستراتيجية والأمنية في معرض إيديكس

العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن المركز ينظر إلى المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، باعتباره من الأحداث المهمة جدا ، كما أن تنظيم مصر للمعرض في نسخته الثانية يدل على امتلاك مصر للقدرة لتنظيم مثل ذلك الحدث العالمي، والذي يعمل علي تجميع الدول المهتمة بقضايا الأمن والتسليح.

وأضاف العميد خالد عكاشة في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن حجم الزائرين للمعرض في نسخته الأولى، شجع المركز بأن يكون متواجد بجناح  داخل المعرض في نسخته الثانية، لعرض رؤيتنا  في كافة القضايا المتلعقة بالأمن والإستراتيجيات المتعلقة بالأمن والدفاع ومنظومات التسليح وقضايا المهددات الإستراتييجية للدول التي تتسابق من أجل أن تؤمن نفسها ضد هذه المهددات والمخاطر، وهذا من صلب عمل المركز.

وأشار أن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية لديه مجموعة من الإنتاج البحثي متمثل في الكتب والدوريات والإصادرارات، مشتبكة مع هذه القضايا سواء على المستوى المصري أو المنطقة أو الإقليم أو على مستوى الدولي، ونتيجة ذلك، كان لابد التواجد في معرض إيديكس بإصدرارات بحثية.

ونوه العميد خالد عكاشة أنه كما تقدم مصر أجنحة تعرض فيها سلاحها وقدرتها العسكرية والتصنيعية وتكنولجيا التسليح الخاصة بها، فـ نحن كمركز مصري، كل العاملين فيه من الخبراء والباحاثين المصريين خاصة الشباب الذي يتميز به المركز، وجدنا أن نعرض إنتاج المركز على المتخصصين في هذه الكيفية.

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أنه منذ اللحظة الأولى من افتتاح معرض إيديكس، كان حجم الإقبال على جناح المركز لافت للغاية وحرص الزوار على اقتناء كافة الإصدارات والأوراق البحثية  الخاصة بالمركز، وذلك يؤكد على أن المجتمع الدولي يريد أن يتفاعل مع العقول المصرية، وأن أكثر فخراً بالنسبة للمركز هو أن جميع الوفود تريد أن تعرف كيف يفكر المصريين وذلك ماه أظهرناهُ في المنتجات التي عرضنها في المركز داخل الجناح بمعرض إيديكس، وهي منتجات وأفكار لباحثيتن مصريين وأكاديمين متخصصيين ورؤية مصر في الأراء الاستراتيجية العالمية.

وعن الوجود القوي للشباب في المعرض، أوضح ذلك أنه جاء نتيجة الطفرة الهائلة التي حدثت خلال الأعوام الماضية، وذلك بتمكين الشباب على كافة المستويات واشتباكه مع قضايا الدولة بالكامل، مما جعله يهتم بالقضايا االمتعلقة بالدفاع والأمن والقضايا الاستراتيجية، بالإضافة إلي هويته الوطنية التي استردها ويدافع عنها، كما أن الشباب حريص أن يكون موجود ويشارك في انجاز ما تقوم به الدولة المصرية.

وقال "عكاشة" أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021،  فرصة جيدة من أجل عرض وجهة نظر المركز في عدد من القضايا المهمة ذات الشأن العسكري وذات البعد الإستراتيجي ، حيث يقوم المركز من خلال جناحه في معرض إيديكس بتوضيح رؤيته في العديد من المجالات.

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