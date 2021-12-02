اتحاد الكرة ينعى أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي السابق

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق أدهم السلحدار والذي توفي اليوم.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالآتي:-

ينعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد الكابتن أدهم السلحدار لاعب الإسماعيلي والمنتخب السابق والمدير الفني للمجد السكندري الذي وافته المنية اليوم، نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر الجميل وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتعرض أدهم السلحدار لأزمة صحية طارئة أدت لوفاته، بعد انفعاله الشديد خلال مباراة فريقي المجد السكندري والزرقا، وفوز فريقه بهدف قاتل في لحظات المباراة الأخيرة.