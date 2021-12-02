استقبال حافل من جمهور معكم لنجوم طريق الكباش.. فيديو

خصصت الإعلامية منى الشاذلي حلقة اليوم لـ الاحتفال بـ النجوم المشاركين فى حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر.

وقد قام جمهور معكم بالترحيب بـ النجوم فى أثناء دخول الأستوديو، وقاموا التصفيق لهم على المجهود الكبير الذى أبهر العالم.

قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن العالم كان يتابع ما يتم فى الأقصر يوم الخميس الماضي، فى أثناء افتتاح طريق الكباش.

وأضافت خلال تقديمها برنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، أن ما تم هو تصدير صورة رائعة للأقصر، مؤكدة أن ما تم فى الأقصر تصدر للعالم.



ولفتت إلى أن الأقصر تزين بـ أولادها الذين قاموا ببناء المعابد فى الماضي، و اليوم يحتفلون ويصدرون صورة رائعة للأقصر.



وعرضت الإعلامية منى الشاذلي لقطات فيديو من الحفل العالمى الذى حدث فى طريق الكباش، و فيديوهات للفنان وائل الفشنى.

وقد كشف المطرب وائل الفشني، تفاصيل مشاركته في احتفالية طريق الكباش بمحافظة الأقصر بحضور الرئيس السيسي.



وقال وائل إن جميع أعضاء فريق العمل القائم على تنظيم الاحتفالية بذل مجهودات كبيرة لخروج الاحتفالية بالشكل اللائق ”.

وعن غنائه لأغنية الأقصر بلدنا قال وائل الفشنى:" واحنا صغيرين كنا بنغني الأقصر بلدنا بلد سواح ودي اغنية في قلبنا من زمان واحنا عايشين على الاغاني دي ".

وتابع وائل الفشني :" الشعب المصري يحب الأغاني الفلكلور والأغاني المصرية الأصيلة"، وأحنا عملنا اغنية الاقصر بلدنا في احتفالية طريق الكباش وحققت نجاح كبير ".

وأكمل وائل الفشنى :" احب الغناء بشكل عام وأحب الوقوف على المسرح وغناء كل الالوان واحب المواويل ".

