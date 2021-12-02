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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صدمة جديدة.. متحور "أوميكرون" يصيب المتعافين من كورونا مرة أخرى

أوميكرون
أوميكرون

كشفت البيانات الصادرة عن جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، عن إصابة شخص مرة أخرى بفيروس كورونا بفعل المتحور الجديد لكورونا "أوميكرون" بمعدل 2.4 مرة أكثر من المتحورات الأخرى للفيروس، وفق عدد الإصابات خلال الفترة الأخيرة في جنوب إفريقيا.

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دولة أفريقية تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"

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وقال علماء الحكومة في جنوب إفريقيا إن هناك 35 ألفا و670 حالة تجدد إصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة، حيث انخفض خطر الإصابة مرة أخرى إلى 0.7 خلال الموجة الثانية التي غذتها سلالة بيتا في الشتاء الماضي، وسلالة دلتا في الموجة الثالثة هذا الصيف مقارنة بالموجة الأولى. لكن خطر الإصابة بالفيروس مرة أخرى ارتفع للمرة الأولى ، حيث قفز إلى 2.4.

وصرح علماء من جامعة ستيلينبوش، بالقرب من مدينة كيب تاون الجنوب إفريقية، بأن النتائج تشير إلى أن أوميكرون قادر على التهرب من الحماية التي يتمتع بها الأشخاص من عدوى سابقة بالفيروس، على عكس متغيرات بيتا ودلتا التي تم قمعها بواسطة المناعة الطبيعية.

ويعزز ما يحدث في مقاطعة جوتنج في جنوب إفريقيا، مركز ظهور المتحور وتفشيه، حيث وقعت حالات إعادة العدوى، على الرغم من أن 80 في المائة من السكان أثبتت إصابتهم سابقا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وعلى الرغم من ذلك، تظهر الأرقام من منصة أبحاث جامعة أكسفورد عالمنا في البيانات أن جنوب إفريقيا بها 63 حالة لكل مليون شخص مقارنة بـ 638 في المملكة المتحدة و 257 في الولايات المتحدة.

فيروس كورونا المستجد الموجة الثانية كوفيد19 المتعافين من كورونا الموجة الثالثة اوميكرون دلتا

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