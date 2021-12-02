مخرج احتفالية طريق الكباش: قمنا بأشياء تنفذ لأول مرة

قال المخرج و مدير التصوير بـ احتفالية طريق الكباش أحمد المرسي، إن هناك أشياء تمت فى احتفالية الكباش لم تتم من قبل.



وأضاف المخرج و مدير التصوير خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن الديكور الذى تم فى البحيرة المقدسة يعتبر أم يتم لأول مرة.



ولفت إلى أن العواصف الرملية كانت تسبب مشكلات ولكن تم التنفيذ، قائلا: "الاحتفالية كانت بالنسبة لنا تحدي كبير جدا".

وأشار إلى أن "كان هناك ورش عمل كبيرة، أدت لهذه النتيجة في النهاية"، لافتا: "عدد الكاميرات كان كبير جدا" موضحا: "الآثار لها رهبة وهيبة عظيمة ومسئولية الحضارة كبيرة جدا، لأنها تقدم شكل مصر".



وأوضح المخرج أحمد المرسي، مخرج ومدير تصوير احتفالية طريق الكباش،: "استخدمنا أكثر من 64 كاميرا لخروج الاحتفالية بهذا الشكل"، مؤكدا: "أجرينا بروفات كثيرة قبل العرض.. والتنفيذ كان مصريا بنسبة 100%".



