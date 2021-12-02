يوسف سوستة يبحث عن "شيماء" داخل الاستديو على الهواء.. فيديو

فاجأ يوسف سوستة، صاحب أغنية شيماء، الإعلامى شريف عامر على الهواء قائلا: "هدور على شيماء هنا فى الأستديو".

وأوضح سوستة خلال حواره مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "أم بى سى مصر"، أنه قام بتأليف كلمات "شيماء" أثناء تواجده فى الجيش معقبا: "بعتبرها سكيتش وليس مهرجان أو أغنية".

نقابة المهن الموسيقية

وتابع يوسف سوستة: سأتقدم للالتحاق بنقابة المهن الموسيقية.

قال يوسف إن مهرجان شيماء هو أول عمل له، سجلها قبل 8 أشهر ولم تلق نجاحاً ملحوظاً، ومن هنا جاءت فكرة تصوير كليب فكاهي يحقق ضجة كبيرة لها باقتراح صديق مقرب له يدعى "محمد مختار".