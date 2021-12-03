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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال بأسوان 19 ديسمبر

الحملة القومية للتطعيم
الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

أعلن الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان عن إطلاق الحملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال الفترة من 19 ديسمبر 2021 ولمدة 4 أيام  لجميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفي أن الحملة تستهدف تطعيم 252 ألف و 153 طفل  من خلال 1345 فريق خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع  مستويات الإدارات الصحية والمناطق الطبية.

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ونوه إيهاب حنفي إلى أن الحملة يتم تنفيذها من خلال فرق متحركة تجوب المنازل في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال، علاوة على تواجد فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية .

ويأتى ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان ، في الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ومنع دخول الفيروس من الدول المتوطن بها المرض .
 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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