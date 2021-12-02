من هو الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان الجديد

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للدكتور أيمن عثمان بعد صدور القرار الجمهوري بتعينه رئيساً لجامعة أسوان ليستكمل مسيرة النجاح والتفوق بهذا الصرح العلمي والمجتمعي الذي ساهم في توفير التعليم الجامعي والأكاديمي والبحثي لأبناء هذه المحافظة العريقة والمحافظات المجاورة.

وأكد أشرف عطية علي دعم المحافظة المستمر والشراكة البناءة مع جامعة أسوان من أجل تحقيق التنمية المستدامة بأعتبارها منارة العلم والمعرفة وبيت الخبرة و الأستشاري الموثوق فيه بمختلف قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعانة بقدرات وإمكانيات الجامعات في المشروعات الجارية التي تقودها القيادة السياسية والحكومة من أجل بناء وعمران الجمهورية الجديدة.

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وأعلن في وقت سابق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار الدكتور أيمن عثمان قائمًا بأعمال رئيس جامعة أسوان، حتى يتم اختيار رئيس الجامعة.

وتوجه عثمان، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والدكتور خالد عبد الغفار لتجديد الثقة بتعينه رئيسا لجامعة أسوان.

تولى الدكتور أيمن عثمان قيادة الجامعة بموجب القرار الوزراي والصادر بتاريخ 28/3/2021 منصب القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، .

وسبق وان أصدر القرار الجمهوري رقم 1955لسنة 2017 بتعيين الدكتور أيمن محمود عثمان أبوزيد، نائبا لرئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، لمدة 4 سنوات.

وشغل عثمان العديد من المناصب الإدارية والقيادية بجامعة أسوان، بدءًا من رئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة، ثم وكيلا بالكلية للدراسات العليا والبحوث وصولا الي عمادة كلية الهندسة لفترتين متتاليتين من عام 2011 حتى 2017، ونائبا لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ ثم قائما بأعمال رئيس جامعة أسوان ثم رئيسا لجامعة اسوان حتي بلوغه سن التقاعد.

حصدت جامعة اسوان خلال توليه مسؤلية الجامعة خلال الفترة الانتقالية علي المركز 95 عالميا في تصنيف التايمز البريطانية للتنمية المستدامة.

كما وقع الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة اتفاق تنفيذي بين الجامعة ووكالة الفضاء المصرية قد نظمت جامعة اسوان قافلة طبية لدولة تنزانيا في يوليو 2021 كما دشنت جامعة اسوان مؤخرا قاعة المؤتمرات باسم المشير محمد حسين طنطاوي اتخد عثمان خلال الفترة الانتقالية العديد من القرارات الداعمة للعملية التعليمية بجامعة أسوان والمشاركة الايجابية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.