عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحظة إنقاذ شابة من أنياب تمساح عملاق

صدى البلد

تمكن أحد السكان في زامبيا من إنقاذ شابة بريطانية بالغة من العمر 18 عاما، كادت أن تفقد حياتها في مغامرة خطرة لها أثناء سباحتها في نهر زامبيزي في زامبيا و لكن فاجأها تمساح ضخم كاد أن ينهي حياتها . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 18 عاما، كادت أن تفقد حياتها أثناء رحلتها إلى زامبيا بعدما تمكن تمساح من الإمساك بقدميها و كاد ان يلتهمها إلا أن العناية الإلهية أنقذتها في آخر لحظة . 

txt

حاول التقاط سيلفي معه.. تمساح يفتك بـ عجوز داخل مدينة ملاهي

txt

بين الحياة و الموت .. عجوز يفلت من براثن تمساح ضخم بأعجوبة

 

 

 


روت الشابة عقب استيقاظها في المستشفى ما حدث لها أثناء سباحتها، فقد شعرت أن المياه تتحرك من الأاسفل بشكل سريع على شكل دوامات و لكن دون أن يظهر أي شئ في السطح و بين لحظة و آخرى فوجئت بتمساح بالغ طوله 4 أمتار يخرج من المياه. 
أشارت الفتاة إلى أنها حاولت السباحة و الهروب سريعا من المكان الذي كانت به، إلا أنها لم تتمكن و كان التمساح أسرع مما تتخيل و قام بسحبها من قدميها إلى أعماق المياه، و لكن تمكن أحد الرجال في المكان من رؤية التمساح و هو يسحب الفتاه  فقام بالقفز سريعا في المياه . 
جدير بالذكر أن ذلك الرجل الذي قفز في المياه لإنقاذ الفتاة، قام بإصابة التمساح في انفه ففتح فمه و أخرج الفتاة و سبح في المياه سريعا بسبب جرح أنفه و قام ذلك الرجل بإخراج الفتاة إلى البر و قام بطلب الاسعاف على الفور لإنقاذ حياتها و ذلك بعدما أصيبت بجروح بالغة في ساقيها بسبب التمساح . 
 

زامبيا شابة مغامرة تمساح تمساح ضخم

ترشيحاتنا

خاص// دينا أيمن تكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل اختيارها من فوربس كأكثر الشخصيات الشابة تأثيرا في العالم

لحظة إنقاذ شابة من أنياب تمساح عملاق

بإمكانيات مبهرة لتصوير "الفلوج".. سعر ومواصفات هونر Honor 60 Pro

دعاء لقضاء أصعب الحوائج قبل الفجر

تستمر حتى الـ 10 صباحا .. تحويلات مرورية بعد اغلاق طريق الكورنيش

اليوم.. فتح حدائق القاهرة مجانا لذوى الهمم احتفالا بيومهم العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

حقيقة تعرض مصر إلى زلزال اليوم

تحذير من العواصف ... توقعات حالة الطقس الأيام القادمة

قبل انطلاقها بساعات.. خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات رابعة ابتدائي

السعودية.. ‏توجيه عاجل من التعليم بعد تسجيل أول إصابة أوميكرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

غضب الطبيعة يهدد شتاء الإسكندرية.. هل تغرق عروس البحر المتوسط بسبب نوة قاسم؟

الجناح الأهم في معرض إيديكس للسلاح| روسيا تستعرض قوتها العسكرية الرادعة بأسلحة تظهر لأول مرة.. صور

الصاروخ برق والقاذف باكتار شيخان أبرزهم| صدى البلد داخل جناح باكستان بمعرض إيديكس.. صور

فيديو

موجز الاخبار ..الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للكليات العسكرية .. إنطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال 19 ديسمبر

واقعة مأساوية .. قتل طفلة حلوان على يد عطار شاب

فيديو جراف.. حسن الخاتمة.. وفاة نجم الإسماعيلي ساجدا في مباراة فريقه

طلاق شيرين وحسام حبيب بالمحاكم .. وتطور أزمة عمر كمال.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ