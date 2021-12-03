لحظة إنقاذ شابة من أنياب تمساح عملاق

تمكن أحد السكان في زامبيا من إنقاذ شابة بريطانية بالغة من العمر 18 عاما، كادت أن تفقد حياتها في مغامرة خطرة لها أثناء سباحتها في نهر زامبيزي في زامبيا و لكن فاجأها تمساح ضخم كاد أن ينهي حياتها .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 18 عاما، كادت أن تفقد حياتها أثناء رحلتها إلى زامبيا بعدما تمكن تمساح من الإمساك بقدميها و كاد ان يلتهمها إلا أن العناية الإلهية أنقذتها في آخر لحظة .



روت الشابة عقب استيقاظها في المستشفى ما حدث لها أثناء سباحتها، فقد شعرت أن المياه تتحرك من الأاسفل بشكل سريع على شكل دوامات و لكن دون أن يظهر أي شئ في السطح و بين لحظة و آخرى فوجئت بتمساح بالغ طوله 4 أمتار يخرج من المياه.

أشارت الفتاة إلى أنها حاولت السباحة و الهروب سريعا من المكان الذي كانت به، إلا أنها لم تتمكن و كان التمساح أسرع مما تتخيل و قام بسحبها من قدميها إلى أعماق المياه، و لكن تمكن أحد الرجال في المكان من رؤية التمساح و هو يسحب الفتاه فقام بالقفز سريعا في المياه .

جدير بالذكر أن ذلك الرجل الذي قفز في المياه لإنقاذ الفتاة، قام بإصابة التمساح في انفه ففتح فمه و أخرج الفتاة و سبح في المياه سريعا بسبب جرح أنفه و قام ذلك الرجل بإخراج الفتاة إلى البر و قام بطلب الاسعاف على الفور لإنقاذ حياتها و ذلك بعدما أصيبت بجروح بالغة في ساقيها بسبب التمساح .

