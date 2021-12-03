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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نادر العباسي عن أحمد الموجي: عبقري ويتميز بأشياء كثيرة

المؤلف والموزع الموسيقي
المؤلف والموزع الموسيقي أحمد الموجي

قال المؤلف والموزع الموسيقي أحمد الموجي إنه سعيد بالمشاركة فى حفل افتتاح طريق الكباش، موضحًا أن المايسترو نادر العباسي قائد أوركسترا حفل طريق الكباش، ساعدة كثيرًا ووقف بجواره منذ فترة طويلة.


وأضاف أحمد الموجي، خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن المايسترو نادر العباسي قائد أوركسترا حفل طريق الكباش، لم يعتقد اننى اقدر على التأليف.


وقال المايسترو نادر العباسي قائد أوركسترا حفل طريق الكباش، عن أحمد الموجى، أنه عبقري، ويتميز بـ أشياء كثيرة.


وتحدث الموجى عن الصعوبة  التي واجهته في حفل " الكباش "  هي الخيط الأول الذي نبدأ العمل من خلاله حيث لم يكن واضحاً كفكرة.


وأضاف : "لأن المخرج كان لسه بيتخيل الفكرة وعلى أساسه هنبدأ نؤلف عشان هيكمل خط السير ولذلك كنا في حيرة كبيرة في البداية   وكنا على اتصال مع المخرج دائماً حتى وصلنا للمرحلة الأخيرة ".

أحمد الموجي طريق الكباش افتتاح طريق الكباش نادر العباسي الكباش

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