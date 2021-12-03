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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تصريح مثير لبطل فيلم "راست" أليك بالدوين عن "مأساة هوليوود"

أليك بالدوين
أليك بالدوين

أجرى الممثل أليك بالدوين أول مقابلة رسمية له، مع شبكة ABC، منذ حادثة إطلاق النار بموقع تصوير فيلم "Rust" أو "راست". 

 وأعلن أليك بالدوين أنه "لم يضغط على الزناد" في حادثة إطلاق النار التي أودت بحياة المصورة، هالينا هوتشينز، وأصابت المخرج جويل سوزا.

وقال بالدوين في المقابلة "لم يتم الضغط على الزناد.. لم أضغط على الزناد.. لن أرفع أبدًا مسدسًا في وجه أحد وأضغط على الزناد" بحسب موقع العربية.

وعند سؤال المذيع له عن كيفية وصول الرصاصة إلى موقع التصوير، رد بالدوين بالقول "ليس لدي أدنى فكرة. وضع أحدهم رصاصة حية في المسدس. رصاصة لم يفترض أساسًا أن تكون في الموقع".

وجهت أصابع الاتهام ضد الممثل والمنتج الأمريكي  أليك بالدوين في دعوى قضائية جديدة بسبب حادث إطلاق الرصاص على المصورة السينمائية هالينا هاتشينز. 

تستند الدعوى القضائية على أن ميمي ميتشل، المشرفة على كتابة فيلم "راست"، صرحت بأن سيناريو الفيلم لم يتطلب أبدا إطلاق الرصاص من مسدس أثناء المشهد الذي كان الممثل أليك بالدوين يتمرن عليه عندما قتل المصورة غالينا هاتشينز الشهر الماضي.

يواجه أليك بالدوين العديد من الدعاوى القضائية الخاصة بحادث القتل المأساوي الذي حاول التنصل من مسئوليته في تصريحاته، وبالتقرب من أسرة المصورة الراحلة. 

تقر الدعوى القضائية التي توجه أصابع الاتهام إلى أليك بالدوين وتحمل المسئولية إلى كل منتجي راست والمسئولين عن الأسلحة ومساعد المخرج الأول، على أن أليك بالدوين لم يتحقق من صلاحية المسدس قبل توجيهه إلى المصورة السينمائية.

جورج كلوني يهاجم بالدوين 

انتقد الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني حادث إطلاق النار من قبل النجم أليك بالدوين على المصورة السينمائية في فيلم Rust، في مقابلة إذاعية له.

ووصف جورج كلوني الحادث بأنه مثير للغضب، مشيرا إلى أن أليك بالدوين وطاقمه تجاهلوا قواعد السلامة المعمول بها في كواليس تصوير الأفلام منذ عقود ويستخدمها جميع صناع السينما لحماية العاملين والنجوم. 

وقال نجم هوليوود المخضرم إن وفاة المصورة السينمائية هالينا هتشينز البالغة من العمر 42 عامًا كانت نتيجة "الكثير من الأخطاء الغبية"، بحسب ما ذكرت صحيفة "New York Post" الأمريكية.

وأضاف جورج كلوني الذي يبلغ من العمر 60 عاما: "ربما لم يستخدموا هذا السلاح حتى للقيام بالتدريبات على التصويب، لكن كان لديهم ذخيرة حية، كل هذا الذي رأيناه مثير للغضب والجنون."

وأطلق أليك بالدوين النار أثناء بروفة تصوير مشهد من أحدث أفلامه "Rust"، في 21 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل مديرة التصوير، هالينا هتشينز، وكذلك إصابة المخرج جويل سوزا.

ولا يزال الحادث قيد تحقيق الشرطة الأمريكية، وقالت السلطات إنه لم يتم استبعاد أي شخص بسبب وجود اتهامات محتملة.

وتدور أحداث فيلم "Rust" في الغرب الأمريكي، ويجسد أليك بالدوين في أحداثه دور خارج عن القانون ينقذ حفيده البالغ من العمر 13 عاما، والذي حُكم عليه بالشنق بتهمة القتل غير العمد.

أليك بالدوين فيلم راست هالينا هاتشينز فيلم Rust مأساة هوليوود

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