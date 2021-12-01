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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الممثل الأمريكي أليك بالدوين باكياً: لم اقتل مصورة فيلمي

أليك بالدوين يبكي
أليك بالدوين يبكي

قال  الممثل الامريكي "أليك بالدوين ويب"  صاحب  حادث اطلق النار عن طريق الخطأ على مصورة فيلم التي توفيت بموقع تصوير فيلم “ Rust ”،  انه لم يضغط على زيناد بندقيته  التي قتلت مصورة فيلمه وذلك خلال لقاء تلفزيوني على قناة ايه بي سي الأمريكية.

 

واضاف  بالدوين إن إطلاق بندقيته عن طريق الخطأ وقتل هالينا هتشينز كان أسوأ شيء حدث له على الإطلاق.

 

ونفى الممثل إطلاق الرصاصة ، قائلاً إن البندقية انفجرت لسبب غير مفهوم بعد أن حملها  ، مضيفاً : “الزناد لم يُسحب ولم أضغط على الزناد ، لم أصوب مسدسًا أبدًا إلى أي شخص عند نقطة زنادًا تجاههم ، أبدًا” .

متابعاً حديثه بانه  لم يعرف بعد لماذا تم تحميل السلاح برصاصة حقيقية ، واضاف “ أفكر فيما حدث ، وأقول ما الذي كان بإمكاني فعله؟” .

 

خلال المقابلة ، تحدثت بالدوين باعتزاز عن هاتشينز ، قائلأً: `` لقد كانت شخصًا محبوبًا من قبل كل من عمل معها وأحبها كل من عمل معه  وأعجب بها" مضيفاً ""حتى الآن أجد صعوبة في تصديق ذلك ، لا يبدو الأمر حقيقيًا بالنسبة لي".

 

وبحسب صحيفة "ديلي ميل كان بالدوين أحيانًا يمسك رأسه بين يديه باكيًا خلال لقاءه التلفزيوني الذي سيذاع غداً عبر القناة الامريكية

أليك بالدوين الممثل الامريكي حادث اطلق النار Rust فيلم

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