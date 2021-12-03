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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جريشة: عصام عبد الفتاح المسؤول عن تصريح الاحتواء لمحمد عادل

صدى البلد

 

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن  التحكيم المصري يصرف عليه بشكل جيد وإعداد الحكام، وما ينقص التحكيم المصري عدالة لجنة الحكام باتحاد الكرة  مع الحكام.

وقال جريشة في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC: "محمد عادل اسم على مسمى ويحاول أن يعدل دائمًا في جميع المباريات وأطلق تصريح الاحتواء خلال هاتف عصام عبدالفتاح، ولو عادل اخطأ بسبب تصريح الأحتواء فالخطأ الأكبر يقع على عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام"

وأكمل: "محمد عادل كان يرفض الحديث إعلاميًا بعذ القمة وعصام عبدالفتاح وراء ذلك، وهذا التصريح أصر على الجميع وليس محمد عادل فقط وعصام عبدالفتاح هوالمسؤول عن تصريح الاحتواء الذي أطلقه محمد عادل"

وأردف: "لا صحة لتصريح عصام عبدالفتاح بأن الاحتواء وارد في التحكيم"

 

وفي سياق متصل لجأ محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر للدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك بسبب الإصابة التي تعرض لها الحارس في مباراة فريقه أمام إنبي في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


وخضع حارس مرمى فيوتشر لفحص طبي في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف رئيس الجهاز الطبي للفريق الأبيض.


وكان الزمالك أعار جنش في بداية الموسم الحالي لنادي فيوتشر الصاعد حديثا لدوري الأضواء، وشارك اللاعب في المباريات بصورة أساسية مع فريقه الجديد، قبل أن يتعرض لإصابة قوية في وجه القدم، خلال مباراة إنبي في الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.


و يستأنف الأبيض تدريباته عصر اليوم الجمعة على ملعب النادي استعدادا للقاء المقاولون العرب في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المقرر لها يوم ٢١ ديسمبر المقبل، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة أسبوع عقب الانتهاء من مباراة سيراميكا الأخيرة في الدوري.

اتحاد الكرة لجنة الحكام جهاد جريشة محمد عادل عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام

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