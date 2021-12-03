أصالة وفؤاد عبد الواحد يحييان حفل 7 ديسمبر في موسم الرياض

شارك المستشار تركي ال شيخ، الرابط الخاص بحجز تذاكر حفل الفنانة أصالة والفنان فؤاد عبد الواحد، بموسم الرياض وذلك يوم 7 ديسمبر المقبل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام” - عن طرح تذاكر حفل الفنان وائل كفوري ، والفنانة نانسي عجرم ، المرتقب على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وحددت الشركة 5 فئات لتذاكر حفل وائل كفوري، ونانسي عجرم ، الأولى فضية بسعر 575 ريال سعودي، والثانية ذهبية بسعر 863 ريال سعودي، والثالثة ماسية بسعر 1,725 ريال سعودي، والرابعة بلاتينية بسعر 1,150 ريال سعودي، والخامسة ملكية بسعر 2,300 ريال سعودي.

واحتفلت الفنانة أصالة، بحفلتها أمس مع الفنان عبده وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وعلقت أصالة علي الصور التي نشرتها علي حسابها من الحفلة، قائلة: “assala_official # ليلة_اسير_الشوق في # الرياض ، ليلة وليلة ، كل شيء كان منظمًا وحضور الناس بهذا العدد”.



أكدت الفنانة السورية أصالة، رغبتها في تقديم دويتو مع النجمة اللبنانية إليسا لأنها تحب طريقتها وشخصيتها في الغناء،وأشارت إلى أنها تحب النجم راغب علامة وطاقته العالية على المسرح، وتحب طريقة نانسي عجرم.

وعبرت الفنانة أصالة عن حبها الشديد لزوجها الشاعر الغنائي فائق حسن، قائلة: "فائق فرصة بالنسبة لى للحياة من أول وجديد وأنا شخصية اليوم مختلفة في الحياة".

ووجهت النجمة أصالة، خلال لقائها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة “القاهرة والناس”، رسالة لكل زوج من أزواجها السابقين، قائلة: "أيمن ارتبطنا وإحنا صغار، وصار إللي صار، وكان يتمتع بقلب طيب، وتربطني علاقة طيبة مع أهله، ووالدته كانت بمثابة أم لي"، متابعة: "بالنسبة لوالد آدم وعلي، بحب أقول له، خلي بالك من الولاد أكثر، أعطيهما من وقتك أكثر".