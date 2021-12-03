عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصالة وفؤاد عبد الواحد يحييان حفل 7 ديسمبر في موسم الرياض

صدى البلد

شارك المستشار تركي ال شيخ، الرابط الخاص بحجز تذاكر حفل الفنانة أصالة والفنان فؤاد عبد الواحد، بموسم الرياض وذلك يوم 7 ديسمبر المقبل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام” - عن طرح تذاكر حفل الفنان وائل كفوري ، والفنانة نانسي عجرم ، المرتقب على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وحددت الشركة 5 فئات لتذاكر حفل وائل كفوري، ونانسي عجرم ، الأولى فضية بسعر 575 ريال سعودي، والثانية ذهبية بسعر 863 ريال سعودي، والثالثة ماسية بسعر 1,725 ريال سعودي، والرابعة بلاتينية بسعر 1,150 ريال سعودي، والخامسة ملكية بسعر  2,300 ريال سعودي. 

txt

أصالة تحتفي بحفلتها الأخيرة مع الفنان محمد عبده في الرياض

txt

موسم الرياض| تعرف على أسعار تذاكر حفل وائل كفوري ونانسي عجرم

واحتفلت الفنانة أصالة، بحفلتها أمس مع الفنان عبده وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


وعلقت أصالة علي الصور التي نشرتها علي حسابها من الحفلة، قائلة: “assala_official # ليلة_اسير_الشوق في # الرياض ، ليلة وليلة ، كل شيء كان منظمًا وحضور الناس بهذا العدد”.


أكدت الفنانة السورية أصالة، رغبتها في تقديم دويتو مع النجمة اللبنانية إليسا لأنها تحب طريقتها وشخصيتها في الغناء،وأشارت إلى أنها تحب النجم راغب علامة وطاقته العالية على المسرح، وتحب طريقة نانسي عجرم.

وعبرت الفنانة أصالة عن حبها الشديد لزوجها الشاعر الغنائي فائق حسن، قائلة: "فائق فرصة بالنسبة لى للحياة من أول وجديد وأنا شخصية اليوم مختلفة في الحياة".

ووجهت النجمة أصالة، خلال لقائها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة “القاهرة والناس”، رسالة لكل زوج من أزواجها السابقين، قائلة: "أيمن ارتبطنا وإحنا صغار، وصار إللي صار، وكان يتمتع بقلب طيب، وتربطني علاقة طيبة مع أهله، ووالدته كانت بمثابة أم لي"، متابعة: "بالنسبة لوالد آدم وعلي، بحب أقول له، خلي بالك من الولاد أكثر، أعطيهما من وقتك أكثر".

أصالة فؤاد عبد الواحد موسم الرياض اخبار تركى ال الشيخ فعاليات موسم الرياض 2021

ترشيحاتنا

لجنة التخطيط ترفض زيادة عدد مواطني موسيماني في الأهلي..تفاصيل

اعتزل الفن 3 سنوات لخدمة زوجته .. حكاية حب رشوان توفيق عمرها 62 عاما

30 مليون جنيه غرامة جديدة تنتظر الزمالك بسبب عقد الرعاية..تفاصيل

دعاء يوم الجمعة للميت.. ردده لعلك تصادف ساعة الاستجابة

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. بعد غدا

التوأم يرفضان التعامل مع أمير مرتضى في صفقة شبانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

حقيقة تعرض مصر إلى زلزال اليوم

تحذير من العواصف ... توقعات حالة الطقس الأيام القادمة

السعودية.. ‏توجيه عاجل من التعليم بعد تسجيل أول إصابة أوميكرون

قبل انطلاقها بساعات.. خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات رابعة ابتدائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

غضب الطبيعة يهدد شتاء الإسكندرية.. هل تغرق عروس البحر المتوسط بسبب نوة قاسم؟

الجناح الأهم في معرض إيديكس للسلاح| روسيا تستعرض قوتها العسكرية الرادعة بأسلحة تظهر لأول مرة.. صور

الصاروخ برق والقاذف باكتار شيخان أبرزهم| صدى البلد داخل جناح باكستان بمعرض إيديكس.. صور

فيديو

موجز الاخبار ..الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للكليات العسكرية .. إنطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال 19 ديسمبر

واقعة مأساوية .. قتل طفلة حلوان على يد عطار شاب

فيديو جراف.. حسن الخاتمة.. وفاة نجم الإسماعيلي ساجدا في مباراة فريقه

طلاق شيرين وحسام حبيب بالمحاكم .. وتطور أزمة عمر كمال.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ