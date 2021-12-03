شريف مدكور عن مهرجان شيماء: العيب مش في السوستة ولكن في الناس

علق الإعلامي شريف مدكور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على مهرجان "شيماء" وسرعة انتشاره على ألسنة الناس وشيوعه بالسوشيال ميديا.

وكتب مدكور: “استاذ يوسف سوستة خلى مصر كلها ماشية تقول شيماء العيب مش في السوستة العيب في الناس اللي بتكبر السوستة”.

وأوضح سوستة خلال حواره مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "أم بى سى مصر"، أنه قام بتأليف كلمات "شيماء" أثناء تواجده فى الجيش معقبا: "بعتبرها سكيتش وليس مهرجان أو أغنية".

نقابة المهن الموسيقية

وتابع يوسف سوستة: سأتقدم للالتحاق بنقابة المهن الموسيقية.

قال يوسف إن مهرجان شيماء هو أول عمل له، سجلها قبل 8 أشهر ولم تلق نجاحاً ملحوظاً، ومن هنا جاءت فكرة تصوير كليب فكاهي يحقق ضجة كبيرة لها باقتراح صديق مقرب له يدعى "محمد مختار".

وتابع: قررت تصوير كليب فكاهي باقتراح صديقى محمد مختار منتج الأغنية، لافتا إلى أن الغرض من سكيتش "شيماء الهزار والفكاهة مع الناس.

وأكد يوسف سوستة أنه لم يتوقع أن تحقق الأغنية تلك الشهرة الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت يوسف، إلى أن والده هو المثل الأعلى له وليس له مثل أعلى فى الفن، معقبا:" أبويا مبسوط جدا بأغنية شيماء".