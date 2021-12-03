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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف مدكور عن مهرجان شيماء: العيب مش في السوستة ولكن في الناس

صدى البلد

علق الإعلامي شريف مدكور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على مهرجان "شيماء" وسرعة انتشاره على ألسنة الناس وشيوعه بالسوشيال ميديا.

وكتب مدكور: “استاذ يوسف سوستة خلى مصر كلها ماشية تقول شيماء العيب مش في السوستة العيب في الناس اللي بتكبر السوستة”.

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يوسف سوستة يبحث عن "شيماء" داخل الاستديو على الهواء.. فيديو

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طلعت بطة.. صاحب تريند "شيماء" يكشف تفاصيل أغنيته وسبب تصويرها Iفيديو

وأوضح سوستة خلال حواره مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر  قناة "أم بى سى مصر"، أنه  قام بتأليف كلمات "شيماء" أثناء تواجده فى الجيش معقبا: "بعتبرها سكيتش وليس مهرجان أو أغنية".

 

نقابة المهن الموسيقية

وتابع يوسف سوستة: سأتقدم للالتحاق بنقابة المهن الموسيقية.

 

قال يوسف إن مهرجان شيماء هو أول عمل له، سجلها قبل 8 أشهر ولم تلق نجاحاً ملحوظاً، ومن هنا جاءت فكرة تصوير كليب فكاهي يحقق ضجة كبيرة لها باقتراح صديق مقرب له يدعى "محمد مختار".

 

وتابع: قررت تصوير كليب فكاهي  باقتراح صديقى محمد مختار منتج الأغنية، لافتا إلى أن الغرض من  سكيتش "شيماء الهزار والفكاهة مع الناس.

وأكد يوسف سوستة أنه لم يتوقع أن تحقق الأغنية تلك الشهرة الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت يوسف، إلى أن والده هو المثل الأعلى له وليس له مثل أعلى فى الفن، معقبا:" أبويا مبسوط جدا بأغنية شيماء".

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