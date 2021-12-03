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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 3-12-2021

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 3-12- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:


الطماطم تسجل 3  جنيهات للكيلو

البصل بـ 3.25  جنيهات للكيلو

البطاطس 5 جنيهات للكيلو

الخيار 4 جنيهات

الفلفل الرومي 5.5  جنيه للكيلو

الباذنجان بـ  4  جنيهات للكيلو

الكوسة 6جنيهات

الملوخية 3 جنيهات


أسعار الفاكهة اليوم في مصر:


الجوافة 7  جنيهات
التفاح 19 جنيها
البرتقال 5 جنيهات

الكنتالوب 8 جنيهات


وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

 

اسعار الخضراوات الخضراوات أسعار الخضراوات والفاكهة اسعار الفاكهة الطماطم

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