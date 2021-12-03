استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 3-12- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:



الطماطم تسجل 3 جنيهات للكيلو

البصل بـ 3.25 جنيهات للكيلو

البطاطس 5 جنيهات للكيلو

الخيار 4 جنيهات

الفلفل الرومي 5.5 جنيه للكيلو

الباذنجان بـ 4 جنيهات للكيلو

الكوسة 6جنيهات

الملوخية 3 جنيهات



أسعار الفاكهة اليوم في مصر:



الجوافة 7 جنيهات

التفاح 19 جنيها

البرتقال 5 جنيهات

الكنتالوب 8 جنيهات



وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.