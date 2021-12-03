الأردن: أوميكرون لا يخيفنا.. وانتهاء الموجة الثالثة لـ كورونا قريبا

قال وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري، إن مناعة المطعمين بلقاح كورونا تنحفض بعد 6 أشهر، ولذلك جاءت الجرعة المعززة، وكان الأردن من أوائل الدول التي بدأت باعطائها.

وأكد الهواري خلال استضافته في برنامج صوت المملكة، إن الأردن واثق من استعداداته وقدراته الصحية، موضحا أن الفارق بين الموجات الاولى والثانية والثالثة هي عدد متلقي اللقاحات، وهو الأمر الذي أحدث فارقا في الموجة الحالية.

وبين وزير الصحة أن المناعة المجتمعية في الأردن تصل الى 74%، داعيا في الوقت ذاته المصابين من المواطنين إلى عزل انفسهم منزليا.

ونفى الهواري التوجه لفرض حظر تجول بعد الساعة العاشرة ليلا كما نفى التوجه لتقليص ساعات عمل الموظفين مؤكدا أن هذان الامران لم يطرحا للنقاش حتى.

وتوقع وزير الصحة انتهاء الموجة الثالثة لفيروس كورونا منتصف شهر يناير المقبل.

وعن متحور أوميكرون قال الهواري إن دخوله إلى الأردن مسألة وقت حيث لا يمكن منعه، "وهو أمر لا يخيفنا".