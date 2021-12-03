عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

آلية جديدة لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي للمصريين المغادرين الأردن

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة  بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، يفيد قيام مؤسسة الضمان الإجتماعي بالأردن بإصدار آلية جديدة لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي ، حيث قامت بإصدار تعليمات إلى شركة الصرافة المسئولة عن تحويل مستحقات الدفعة الواحدة لمن غادروا المملكة نهائياً ولم يقوموا بصرف حوالاتهم حتى تاريخه ، بضرورة استرجاع وإعادة تلك الحوالات غير المصروفة من قبل مستحقيها ، إلى جهة الاصدار "مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن" .

وقال الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان : إنه تم عقد إجتماعاً بمقر مؤسسة الضمان الاجتماعي الرئيسي بحضور القنصل عمرو يسري ، ورئيس المكتب العمالى ، ومساعد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي محمد عودة ، والذى أفاد بأن طبقاً لإجراءات المتابعة المالية من قبل الجهات الرقابية بالأردن يستوجب إعادة المبالغ المرسلة ولم يتم استلامها من مستحقيها بعد مرور شهر من تاريخ التحويل .

وأشار إلي أنه  نظراً للعلاقات الطيبة بين البلدين تم تأجيل إعادة واسترجاع المبالغ غير المنصرفة لأكثر من 15 شهراً .

وأضاف رئيس المكتب العمالي  ، أنه طلب إعطاء مهلة أخري للتنبيه على المواطنين سرعة صرف مستحقاتهم ، وتم الاتفاق على تحديد نهاية عمل يوم 19 ديسمبر الجاري من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي كحد أقصى لصرف الحوالات بالنسبة للمواطنين المعلن أسماؤهم من تاريخ أول يناير 2021 وحتى 30 سبتمبر 2021 ، ولم يقوموا بصرف حوالاتهم حتى تاريخه .

كما تم  تحديد نهاية عمل يوم 9 ديسمبر الجاري كحد أقصى لصرف الحوالات بالنسبة للمواطنين المعلن أسماؤهم في القائمة 53 ولم يقوموا بصرف حوالاتهم حتى تاريخه .

وتم تحديد 50 يوما بحد أقصى لصرف الحوالات الجديدة المرسلة لمستحقيها من تاريخ 18 نوفمبر الماضي ، وفي حال عدم الصرف خلال المدة المحددة سيتم استرجاع المبالغ لمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن .

 

IMG_0130
IMG_0130
وزير القوى العاملة محمد سعفان مكتب التمثيل العمالي عمان الأردن آلية جديدة لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي

ترشيحاتنا

وزير البترول يعلق على احتمالية زيادة أسعاره: وضعنا سقفا 10% ومرتبطين بالسوق العالمية

بين الدبلوماسية وعقود التسليح.. ماكرون يقوم بجولة في الخليج

دعاء يوم الجمعة وأفضل ما يقال فيه.. قصير ومستجاب

هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. الإفتاء توضح

العدسات التجسسية تكشف عن تفاصيل جديدة لـ فولكس فاجن "ID" الكهربائية .. صور

مجانا.. نتفليكس تعلن عن 3 ألعاب فيديو جديدة على تطبيقها للهواتف الذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أتربة عالقة في الجو.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الغد

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

12 درجة انخفاضا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 3- 12-2021

اللي حصل حرام وظلم.. سارة سلامة تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل.. وتؤكد:" أعمال الأغراء أثرت على مستقبلي"

قبل انطلاقها بساعات.. خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات رابعة ابتدائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمل على عاتقه حمايتهم.. ماذا تحقق لذوى الإعاقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

اعتزل الفن 3 سنوات لخدمة زوجته .. حكاية حب رشوان توفيق عمرها 62 عاما

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

غضب الطبيعة يهدد شتاء الإسكندرية.. هل تغرق عروس البحر المتوسط بسبب نوة قاسم؟

فيديو

بدون نتيجة.. معلومات عن امتحانات رابعة إبتدائي

موجز الاخبار ..الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للكليات العسكرية .. إنطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال 19 ديسمبر

واقعة مأساوية .. قتل طفلة حلوان على يد عطار شاب

فيديو جراف.. حسن الخاتمة.. وفاة نجم الإسماعيلي ساجدا في مباراة فريقه

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ