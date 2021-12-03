الإغلاق الجزئي لن يكون فعالا ضد متحور أميكرون.. متخصص يوضح الأسباب

قال الدكتور محمود الأفندي أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية للعلوم، إن تعديل لقاحات كورونا تعتبر خط الدفاع الأول ضد متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، مشيرًا إلى أن اللقاحات الروسية قد تتعرض لتعديل بسيط لمكافحة أوميكرون، ويمكن أن ينتج اللقاح الجديد خلال 45 يومًا.



وأضاف الأفندي خلال لقاء عبر تطبيق سكايب برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد وليندا عبداللطيف، أن مؤهلات المتحور الجديد تجعله قادرا على إضعاف اللقاحات، وبخاصة أنه أقوى من متحور دلتا الذي يعد أضعف متحورات كورونا بنسبة تتراوح بين 20% و30%، مشددًا على أن الإغلاق الجزئي لن يأتِ بأي نتيجة في مواجهة هذا المتحور، لكن يجب تنفيذ الإغلاق العام.



وتابع أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية للعلوم، أن خطورة متحور أميكرون تكمن في أنه يجمع بين 5 متحورات مثل ألفا وبيتا وجاما ودلتا وبالتالي فإنه يستطيع الهروب من المناعة.



وأشار محمود الأفندي، إلى أن فعالية لقاحات كورونا ستقل في مواجهة متحور أميكرون، فقد انخفضت فعاليتها أمام دلتا من 92% إلى 75% للقاح سبوتنيك v، أما لقاح فايزر فقد انخفضت فعاليته ضد كورونا 93% إلى 60% في مكافحة دلتا، وإذا انخفضت لقاحات كورنا إلى نسبة الـ50% فإن العالم سيشهد كارثة.



ولفت، إلى أن المعاهد العلمية في روسيا بدأت في تطوير اللقاحات، كما أعلنت شركة موديرنا أن لقاحها لن يكون فعالا في مواجهة أوميكرون، حيث إنه مؤهل ليكون من أقوى التحورات، مؤكدًا أن اللقاح الصيني سيكون في حاجة إلى التعديل.



