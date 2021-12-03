كل ما تريد معرفته عن المجلس الاستشاري للتدخل الطبي السريع.. فيديو

قال الدكتور شريف وديع رئيس المجلس الاستشاري الطبي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه سيتم العمل على تدريب وتثقيف الأطباء والهيئات المعاونة والتأكد من تنفيذ البروتوكولات العلمية على أكمل وجه إلى جانب متابعة الضوابط والمضاعفات وأسباب الوفيات الناتجة من الخطأ الطبي .



وأضاف شريف وديع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر " المُذاع على فضائية " الأولى المصرية" ، أنه يتم عمل كل هذه الإجراءات لكي نصل بالمريض المصري لأعلى مستوى من الأمان والعم والتقنية .



وتابع وديع، أن مستشفيات وزارة الصحة بها إمكانيات عالية جدًا إلى جانب المنظومة العلمية المتقدم في المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة وهيئة الشرطة تقد خدمة طبية على مستوى .



وأردف أن جميع هذه الجهات تتكاتف لتقديم الخدمة الأمثل للمريض المصري ، متابعًا أن هناك مجلس متكون من 10 أساتذة على أعلى مستوى في جميع التخصصات ويتفرع منه 27 لجنة متخصصة لتلقي أي شكوى والرد عليها سريعًا وذلك لوجود حالات تحتاج إلى التدخل الطبي السريع .

وأكمل أن هدف هذا المجلس هو تحسين الخدمات والمنظومة والمحاسبة على أي أخطاء تحدث .

