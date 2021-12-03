ضمن أفصل القرى.. رجال ألمع تضع السعودية على خريطة السياحية العالمية

تعد مثالا فريدا من نوعها شاهدا على تراث المملكة العربية السعودية، هى قرية رجال ألمع التى تم إدارجها في قائمة "أفضل القرى السياحية في العالم"، حيث تبعد قرية رجال ألمع مسافة 45 كلم غرب مدينة أبها في منطقة عسير الجبلية.

كل ما تريد معرفته عن قرية رجال ألمع السعودية

خلال حفل رسمي أقيم على هامش انعقاد الجلسة العامة للمنظمة في مدينة مدريد في إسبانيا، أكدت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إدراج رجال ألمع في قائمة "أفضل القرى السياحية في العالم".

وتسعي قائمة أفضل القرى السياحية في العالم، لـ تسليط الضوء على أمثلة بارزة في السياحة الريفية تجمع بين العناصر الطبيعية والثقافية وتحافظ على القيم المجتمعية وأساليب الحياة وآليات الإنتاج التقليدية.

الإعلان عن مبادرة "أفضل القرى السياحية" كام خلال "قمة إنعاش السياحة" التي انعقدت بالرياض في مايو الماضي حيث تستند تلك المبادرة إلى "إطار العلا لتنمية المجتمع الشاملة من خلال السياحة" الذي تم إطلاقه خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في العام الماضي.

وجاء اختيار قرية رجال ألمع من بين 175 جهة مشاركة تمثل 75 دولة، لـ إدارجها في قائمة "أفضل القرى السياحية في العالم".

وتبعد قرية رجال ألمع مسافة 45 كلم غرب مدينة أبها في منطقة عسير الجبلية، وتعد مثالاً فريداً على تراث وثقافة المملكة العربية السعودية المتنوعة.

ضمن أفصل القرى السياحية عالميا

وتتألف القرية من 60 قصراً متعدد الطوابق ومبنياً من حجر الطين الطبيعي والخشب. وقد احتلت موقعاً هاماً في قلب شبكات التجارة التاريخية التي ربطت بين اليمن وبلاد الشام ومكة والمدينة.

كانت منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن تحديد وحماية الثقافة والتراث في العالم، قد أدرجت قرية رجال ألمع في قائمة مواقع التراث العالمي، وشبهتها بقرية مون سانت ميشيل الفرنسية كمثال بارز على التاريخ والعمارة الفريدة التي تعكس الأهمية الكبيرة للقرية.

وحصلت قرية رجال ألمع على جائزة المدن العربية "مدن" نظراً لتراثها المعماري الغني. كما حصدت جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني في عام 2017.

واستلمت الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، مساعد وزير السياحة السعودي، الجائزة في مدريد بالنيابة عن رئيس القرية، قائلة :"نفخر بهذا التكريم الرائع الذي حظيت به رجال ألمع، نظراً لإرثها الحضاري وثقافتها الفريدة واحتفاظها بتاريخها المميز".