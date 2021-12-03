عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضمن أفصل القرى.. رجال ألمع تضع السعودية على خريطة السياحية العالمية

قرية رجال ألمع السعودية
قرية رجال ألمع السعودية

تعد مثالا فريدا من نوعها شاهدا على تراث المملكة العربية السعودية، هى قرية رجال ألمع التى تم إدارجها في قائمة "أفضل القرى السياحية في العالم"، حيث تبعد قرية رجال ألمع مسافة 45 كلم غرب مدينة أبها في منطقة عسير الجبلية.

كل ما تريد معرفته عن قرية رجال ألمع السعودية

خلال حفل رسمي أقيم على هامش انعقاد الجلسة العامة للمنظمة في مدينة مدريد في إسبانيا، أكدت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة  إدراج رجال ألمع في قائمة "أفضل القرى السياحية في العالم".

وتسعي قائمة أفضل القرى السياحية في العالم، لـ تسليط الضوء على أمثلة بارزة في السياحة الريفية تجمع بين العناصر الطبيعية والثقافية وتحافظ على القيم المجتمعية وأساليب الحياة وآليات الإنتاج التقليدية.

الإعلان عن مبادرة "أفضل القرى السياحية" كام خلال "قمة إنعاش السياحة" التي انعقدت بالرياض في مايو الماضي حيث تستند تلك المبادرة إلى "إطار العلا لتنمية المجتمع الشاملة من خلال السياحة" الذي تم إطلاقه خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في العام الماضي.

وجاء اختيار قرية رجال ألمع من بين 175 جهة مشاركة تمثل 75 دولة، لـ إدارجها في قائمة "أفضل القرى السياحية في العالم".

وتبعد قرية رجال ألمع مسافة 45 كلم غرب مدينة أبها في منطقة عسير الجبلية، وتعد مثالاً فريداً على تراث وثقافة المملكة العربية السعودية المتنوعة.

ضمن أفصل القرى السياحية عالميا

وتتألف القرية من 60 قصراً متعدد الطوابق ومبنياً من حجر الطين الطبيعي والخشب. وقد احتلت موقعاً هاماً في قلب شبكات التجارة التاريخية التي ربطت بين اليمن وبلاد الشام ومكة والمدينة.

كانت منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن تحديد وحماية الثقافة والتراث في العالم، قد أدرجت قرية رجال ألمع في قائمة مواقع التراث العالمي، وشبهتها بقرية مون سانت ميشيل الفرنسية كمثال بارز على التاريخ والعمارة الفريدة التي تعكس الأهمية الكبيرة للقرية.

وحصلت قرية رجال ألمع على جائزة المدن العربية "مدن" نظراً لتراثها المعماري الغني. كما حصدت جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني في عام 2017.

واستلمت الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، مساعد وزير السياحة السعودي، الجائزة في مدريد بالنيابة عن رئيس القرية، قائلة :"نفخر بهذا التكريم الرائع الذي حظيت به رجال ألمع، نظراً لإرثها الحضاري وثقافتها الفريدة واحتفاظها بتاريخها المميز".

قرية رجال ألمع السعودية أفضل القرى السياحية رجال ألمع منطقة عسير

ترشيحاتنا

مخاوف من غرق جديد.. الإسكندرية تستعد لـ نوة قاسم بعد انتهاء المكنسة "فيديو"

سعر بيع وشراء الريال السعودى في مصر اليوم الجمعة 3-12-2021

سر الحصان الشرس.. فك رموز شعار فورد موستنج أنجح سيارة رياضية في العالم

إشادة دولية بفعاليات المعرض الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"

من بروكسل.. رئيس النواب: نتعاون مع شركائنا المتوسطيين لمواجهة تغير المُناخ

وزير الزراعة يتفقد مزرعة للإنتاج الحيواني وشركة لـ تقاوي الخضر بالمجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

عواصف ترابية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس مصر غدا

أتربة عالقة في الجو.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الغد

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

بعد تصريحات مستشار الرئيس.. إجراءات تلجأ إليها الحكومة لمواجهة تحورات كورونا

تشييع جثمان أدهم السلحدار اليوم من مسجد نادي النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمل على عاتقه حمايتهم.. ماذا تحقق لذوى الإعاقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

اعتزل الفن 3 سنوات لخدمة زوجته .. حكاية حب رشوان توفيق عمرها 62 عاما

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

غضب الطبيعة يهدد شتاء الإسكندرية.. هل تغرق عروس البحر المتوسط بسبب نوة قاسم؟

فيديو

فيديو جراف.. عميل يعتدي على موظف خدمة عملاء بشركة محمول.. ما القصة؟

فيديو جراف.. مصرع شاب على يد دجال في الشرقية .. ما القصة

بدون نتيجة.. معلومات عن امتحانات رابعة إبتدائي

موجز الاخبار ..الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للكليات العسكرية .. إنطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال 19 ديسمبر

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ