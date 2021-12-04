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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شروط نقل البضائع الجمركية بالقانون الجديد.. تعرف عليها

جمارك
جمارك

حدد قانون الجمارك الجديد، الصادر برقم 207 لسنة 2020، آليات نقل البضائع وقوائم الشحن، ونص القانون فى هذا الصدد على الآتى:

1- يلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات و وسائل النقل الأخرى بأن يقدموا إلي المصلحة يدويًا أو إلكترونيًا المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة  قبل وصول وسيلة النقل بثمان وأربعين ساعة علي الأقل.

2- توضيح البيانات المطلوبة ، وكذا قائمة الشحن العامة لحمولة وسيلة النقل ، وكشوفًا موقعة منهم بأسماء الركاب والمؤن وجميع الأشياء الخاصة بطاقم وسيلة النقل التي تخضع للضريبة الجمركية .
 

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2 - الالتزام بوضع ما يزيد عن الاستهلاك اللازم لطاقم وسيلة النقل من التبغ والخمور وقت رسوها أو توقفها في مخزن خاص مغلق يختم بخاتم الجمرك المختص، ويجوز تعديل تلك البيانات وتقديم ملاحق لقائمة الشحن وفقًا للشروط والمدد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

3 - لا يجوز خروج السفن والطائرات ووسائل النقل المختلفة من موانئ الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بموافقة المصلحة وبعد تقديم قائمة الشحن .

4 - يلتزم ربابنة السفن وقادة الطائرات و وسائل النقل الأخرى بتفريغ البضائع مطابقة لمقاديرها وعدد الطرود ومحتوياتها المدرجة بقائمة الشحن وذلك لحين تسليمها كاملة في المخازن أو المستودعات أو إلي أصحاب الشأن ، ولا يعتبر الأشخاص الوارد ذكرهم بالفقرة الأولي من هذه المـادة مخالفين لهذا الالتزام في أي من الأحوال الآتية :

- إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً من ميناء الشحن .

- إذا شحنت البضائع أو الطرود إلا أنها لم تفرغ في البلاد أو فرغت خارجها .

- إذا سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن .

- إذا سلمت الحاويات بأختام سليمة وأرقام مطابقة لمـا هو مدون بسند الشحن .

- إذا كانت عنابر السفينة المشحونة ببضائع صب مغلقة بأختام سليمة وأرقام مطابقة لمـا هو مدون بسند الشحن .

قانون الجمارك نقل البضائع ربابنة السفن الشحن وسائل النقل

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