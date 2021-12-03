وفاة والد مؤلف مسلسل "الاختيار"

أعلنت الفنانة الشابة منة الله تيسير، عن وفاة والد المؤلف هاني سرحان، وذلك عبر حسابها علي موقع فيس بوك حيث حرص الكثير من متابعي الفنانة على نعي الراحل، في التعليقات عبر منشورها.



وكتبت منة الله، منشورا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه: “والد هاني سرحان في ذمة الله.. ادعو له بالرحمة والمغفرة”.



أحدث أعمال هانى سرحان

آخر أعمال هانى سرحان الفنية، هي كتابته الجزء الثاني لمسلسل الاختيار، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2021.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1718063568403045&id=100005982540792