عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مؤلف "الاختيار" يكشف موعد ومكان جنازة وعزاء والده

هاني سرحان
هاني سرحان

كشف المؤلف هاني سرحان، عن موعد ومكان جنازة وعزاء والده؛ والذي توفى صباح اليوم الجمعة.


وكتب هاني سرحان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "البقاء والدوام لله انتقل إلى رحمة الله تعالي والدي الحاج مسعد سرحان وتقام صلاة الجنازة في المنصورة بمسجد العيسوي بعد صلاة العشاء".


وتابع: "والعزاء مساءً غد في جامع النصر بالمحافظة.. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم وإنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون".

 

وفاة والد هاني سرحان :

أعلنت الفنانة الشابة منة الله تيسير، عن وفاة والد المؤلف هاني سرحان، وذلك عبر حسابها علي موقع فيس بوك حيث حرص الكثير من متابعي الفنانة على نعي الراحل، في التعليقات عبر منشورها.


وكتبت منة الله، منشورا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه: “والد هاني سرحان في ذمة الله.. ادعو له بالرحمة والمغفرة”.


أحدث أعمال هانى سرحان

آخر أعمال هانى سرحان الفنية، هي كتابته الجزء الثاني لمسلسل الاختيار، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2021.

هاني سرحان المؤلف هاني سرحان جنازة وعزاء والده عزاء والده توفى

موضوعات متعلقة

إشادة كبيرة بمسرحية أحمد فهمي وهنا الزاهد في أول أيامها بموسم الرياض

ابنة عمرو دياب تحيي حفلا غنائيا لأول مرة في لندن

محمد ياسين يبدأ تصوير مسلسل محمد رمضان ودينا الشربيني بجاردن سيتي

العام الثاني علي التوالي.. ياسمين رئيس تتعاون مع عمرو سعد في رمضان المقبل

غدا.. زقاق المدق يستأنف عروضه على مسرح البالون

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

للمرة الأولي .. شيرين عبد الوهاب تظهر بدون حسام حبيب بعد أنباء انفصالهما|خاص

أخبار الفن | تغير كبير في شكل بطلة فيلم عنتر شايل سيفه خلال أحدث ظهور.. حفلة شاكوش بـ موسم الرياض

ترشيحاتنا

فورين بوليسي: الانتخابات لن تجلب السلام إلى ليبيا.. ومؤتمر باريس مخيب للآمال

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالبحيرة

وضعت حد لخلل العلاقات.. أول تعليق من الرئيس اللبناني بعد استقالة قرداحي

صاصا مش حملك يا كوفيد.. صلاح عبد الله ينتظر مسحة فيروس كورونا

شدت شعري وبـ الشلّوت .. تفاصيل ضرب دوللي شاهين من 3 سيدات

القانون يحدد التزامات للمستثمرين فيما يخص تفعيل دورهم بالتنمية الاجتماعية.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حياة كريمة: السيدة انتصار السيسي بعد زيارتها المنوفية تحقق حلم أسرتين |فيديو

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

بطاقتك التالفة تعرضك للحبس والغرامة.. تعرف على اللازم لتجنب العقوبة

عودة التعليم عن بعد بـ السعودية .. وتوجيه عاجل من الوزارة للمدارس

خفض سعر البنزين في مصر.. مؤشرات تراجع قيمة الوقود يناير 2022

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

مفاجأة صادمة.. محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إشادة دولية بفعاليات المعرض الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"

يحمل على عاتقه حمايتهم.. ماذا تحقق لذوى الإعاقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

اعتزل الفن 3 سنوات لخدمة زوجته .. حكاية حب رشوان توفيق عمرها 62 عاما

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

فيديو

سيدة تطلب الخلع بسبب النقاب.. فيديو

بسبب وجبة طعام.. صيدلي يقتل جاره المهندس أمام زوجته| فيديو

أغنية وطبيب نفسي ينقذاها .. شيرين تخرج عن صمتها في أزمة حسام حبيب

ده فلتر على إنستجرام.. رد سارة سلامة في لقاء تليفزيوني سبب تشوه ملامحها

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ