مؤلف "الاختيار" يكشف موعد ومكان جنازة وعزاء والده

كشف المؤلف هاني سرحان، عن موعد ومكان جنازة وعزاء والده؛ والذي توفى صباح اليوم الجمعة.



وكتب هاني سرحان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "البقاء والدوام لله انتقل إلى رحمة الله تعالي والدي الحاج مسعد سرحان وتقام صلاة الجنازة في المنصورة بمسجد العيسوي بعد صلاة العشاء".



وتابع: "والعزاء مساءً غد في جامع النصر بالمحافظة.. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم وإنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون".

وفاة والد هاني سرحان :

أعلنت الفنانة الشابة منة الله تيسير، عن وفاة والد المؤلف هاني سرحان، وذلك عبر حسابها علي موقع فيس بوك حيث حرص الكثير من متابعي الفنانة على نعي الراحل، في التعليقات عبر منشورها.



وكتبت منة الله، منشورا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه: “والد هاني سرحان في ذمة الله.. ادعو له بالرحمة والمغفرة”.



أحدث أعمال هانى سرحان

آخر أعمال هانى سرحان الفنية، هي كتابته الجزء الثاني لمسلسل الاختيار، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2021.