رئيس الموساد: سنفعل كل ما يلزم لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية

تعهد رئيس وكالة المخابرات الإسرائيلية يوم الخميس بأن الموساد سيفعل كل ما يلزم لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.



ومع بدء الجولة السابعة من المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني ورفع العقوبات الأمريكية عن طهران في فيينا الإثنين الماضي، ذكرت وسائل الإعلام أن إسرائيل تبادلت معلومات استخبارية مع الولايات المتحدة والعديد من الحلفاء بأن طهران تتخذ خطوات فنية لتخصيب اليورانيوم إلى 90٪، والذي يتم فقط أثناء تحضير الأسلحة النووية.

وقال ديفيد بارنيا في حفل توزيع جوائز لاثني عشر من عملاء الموساد: 'لن تمتلك إيران أسلحة نووية - ليس في السنوات المقبلة ، وليس أبدًا، هذا هو التزامي الشخصي، وهذا هو التزام الموساد'.



وأضاف بارنيا: “أعيننا مفتوحة، نحن في حالة تأهب، ومع زملائنا في جهاز الدفاع، سنبذل قصارى جهدنا لإبعاد هذا التهديد عن دولة إسرائيل وإحباطه بكل الطرق”.

أدلى بارنيا بهذه التصريحات في الوقت الذي استؤنفت فيه المحادثات بين إيران والموقعين الآخرين على خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (JCPOA) بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني في فيينا في 29 نوفمبر بعد توقف دام خمسة أشهر.

واتهمت تل أبيب، التي لطالما انتقدت الاتفاق، إيران باستمرار بالالتفاف سرا على قيودها ومواصلة محاولة تطوير سلاح نووي.

ورد المسئولون الإيرانيون في كثير من الأحيان على الاتهامات بأن إيران تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية بالإيماء إلى إسرائيل.

وشددوا على نفاق الدول الغربية التي تتسامح مع الترسانة النووية الإسرائيلية المشتبه بها ، حيث حافظت تل أبيب على سياسة التعتيم النووي ، ولم تؤكد أو تنكر رسميًا وجود برنامجها النووي.

