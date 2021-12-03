أمير دامر: أتوقع تعادل مصر والسودان .. وجيل الفراعنة الحالي أضعف من سابقيه "حوار"

يواجه المنتخب الوطني المصري، شقيقه السوداني، غدًا السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

المنتخب المصري يسعى لتحقيق انتصار ثان، يؤمن تأهله للدور المقبل، فيما يبحث المنتخب السوداني عن الفوز ولا شيء سواه، بعد الهزيمة الثقيلة أمام المنتخب الجزائري برباعية في الجولة الأولى.

وحاور “صدى البلد” أمير دامر قائد فريق المريخ والمنتخب السوداني سابقًا، للحديث عن المباراة.

ما توقعاتك لمباراة منتخب مصر والسودان في كأس العرب؟

ستكون مباراة من أجمل المباريات في البطولة، فهي تعتبر ديربي وادي النيل، أتوقع أن تنتهي المباراة بالتعادل.

هل تتوقع تأهل السودان للدور المقبل؟

مجموعه السودان أقوى مجموعة والتأهل أصبح صعبًا بالنسبة لي بعد فوز مصر والجزائر، لكن نأمل التأهل



ما رأيك في إقامة بطولة كأس العرب؟ وهل مع أنت استمرار إقامتها في المستقبل؟

آمل في استمرار إقامة البطولة وتنظيم قطر للبطولة مميز جدًا، وأتمنى أن تواصل بنفس المستوى.

من المنتخب المرشح للفوز ببطولة كأس العرب؟

أعتقد الجزائر أو مصر مرشحين للظفر بالبطولة.

السودان تأهل بشكل رائع لكأس الأمم، لكنها فشلت بشكل ذريع في تصفيات كاس العالم، ما السبب؟



تغييرات اللاعبين المستمرة والاختيارات الخاطئة في المنتخب أدي إلي هبوط المستوي



إلى أي مدى سيستفيد المنتخب السوداني من بطولة كأس العرب؟

هي إعداد ممتاز لبطوله الأمم الأفريقية وساعده على ذلك في مجموعته وجود منتخبين من افريقيا

ما رأيك في ما وصل له محمد صلاح ؟ وهل استحق الفوز بالكرة الذهبية؟ ما رأيك في مركزه السابع؟

من وجهة نظري محمد صلاح كان يجب أن يحتل المركز الرابع بعد ميسي وليفاندوفسكي وبنزيما ثم محمد صلاح .. صلاح قدم مستوي مشرف للكرة الأفريقية عامة والكرة المصرية خاصة.



أطهر الطاهر وسيف تيري في الدوري المصري، ما رأيك في تلك التجربة بانتقال السودانيين للعب في مصر؟

تجربة ممتازة وأطهر قدم مستوي مميز مع سموحة ، أما سيف تيري لولا الإصابة لقدم مستوي مميز، فسيف من المهاجمين الممتازين.



ما رأيك في قائمة منتخب مصر؟ وهل تتوقع تأهلهم لكأس العالم؟

منتخب مصر جيد لكن أقل مستوي من أجيال مصر السابقة، أعتقد أنه سيتأهل لكن بشق الأنفس.

من أفضل لاعب في منتخب مصر من وجهة نظرك؟

حارس مرمي النادي الاهلي والمنتخب الشناوي.