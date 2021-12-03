سموحة يهزم سبورتنج برباعية.. وأول إجراء من أحمد سامي قبل لقاء الإسماعيلي

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على سبورتنج برباعية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب النادي سموحة على هامش استعدادا الموج الأزرق لمواجهة الإسماعيلي.

أحرز رباعية سموحة كل من:" سيلا وعبد الكبير الوادي وصديق أوجولا وأحمد جمال.

وحرص أحمد سامي المدير الفني للفريق على مشاركة كافة اللاعبين للوقوف على المستوى الفني والبدني ومدى الاستفادة من التدريبات السابقة.

ومنح أحمد سامي اللاعبين 48 ساعة راحة عقب ودية سبورتنج على أن يعود الفريق للتدريبات الاثنين المقبل للاستعداد لمباراة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

أول إجراء من سموحة لـ نسيان هزيمة الأهلي استعدادا للإسماعيلي



قرر أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة خوض وديتين أمام كفر الدوار وسبورتنج إحدي فرق الدرجة الثانية استعدادا لعودة الدوري الممتاز .

جاء ذلك في إطار استعداد نادي سموحة لمواجهة الإسماعيلي يوم 21 ديسمبر من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

ويسعي أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة لعلاج الأخطاء الدفاعية التي ظهرت على لاعبي الفريق في مباراته الأخيرة أمام النادي الأهلي والتي خسر فيها الموج الأزرق برباعية .

وطالب سامي لاعبي الفريق بطي صفحة الهزيمة من النادي الأهلي والتركيز في التدريبات والعودة للانتصارات من جديد .

دفعنا ثمن قلة الخبرة.. أحمد سامى : حزين لخسارة سموحة أمام الأهلي

عبر أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن حزنه للخسارة أمام الأهلي بنتيجة 4-1 في الجولة السادسة للدوري الممتاز.

وقال سامي عقب المباراة إن فريقه دفع ثمن قلة الخبرة أمام الأهلي الذي يعيش فترة رائعة ويقدم مستويات ثابتة ومميزة.

وأوضح أن سموحة عانى أيضاً من بعض الأخطاء التي سيسعى لعلاجها في المرحلة القادمة مؤكداً حزنه للخسارة بأربعة أهداف ولكن هناك بعض الأمور التي أدت لزيادة حصيلة أهداف الفريق الأحمر.

وأشار إلى أنه سيعمل خلال فترة التوقف القادمة على علاج بعض الأمور وتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في صفوف فريقه مؤكداً أن سموحة يضم العديد من اللاعبين صغار السن والوقوع في هذه الأخطاء أمر طبيعي.

فاز الأهلي على منافسه سموحة برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السلام "الأهلي وي" ، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.