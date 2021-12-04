مسئول ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان: الدولة المصرية قامت بمجهودات من أجل دمجهم مع المجتمع.. فيديو

قال دكتور صلاح سلام، مسئول ذوي الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه خلال السنوات القليلة الماضية، قام مجلس النواب بطرح قانون لذوي الإعاقة، مؤكدا أن هناك صندوق من وزارة التضامن الاجتماعي لمساعدة ذوي الإعاقة.

وأضاف صلاح سلام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر القناة الأولى المصرية، أن "مصر بقى عندها أبطال في الألعاب البارالمبية"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قامت بمجهودات من أجل دمج أصحاب ذوي الإعاقة مع المجتمع.

وتابع صلاح سلام، أن هناك مدارس تسمح بدمج ذوي الإعاقة، ولكن عددها قليل، مؤكدا أن هناك مدارس خاصة لأصحاب ذوي الإعاقة وتكون مخصصة لهم.

المواصلات العامة

وأشار مسئول ذوي الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن المباني التي تقوم بها الدولة يوجد بها أماكن مخصصة لأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا المواصلات العامة سيكون بها جزء مخصص لهم.