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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الميكانيكي بيقولك| اوعي تنام وانت سايق .. 7 نصائح لتجنب هذه المشكلة

الميكانيكي بيقولك|
الميكانيكي بيقولك| اوعي تنام وانت سايق .. 7 نصائح

تتعدد النصائح الفنية الخاصة بقائدي السيارات منها ارشادات الميكانيكا مثل الاعطال المفاجئة، والنصائح الدورية التي تتضمن كيفية صيانة محرك السيارة، ومتابعة منظومة التبريد، وغيرها من معلومات تتعلق بالحالة الفنية للاطارات، وجميع مايخص الاجزاء الفنية.

ولكن تبقى هناك معلومات مهمة وهي بمثابة عنصر الانقاذ ومنها، كيفية تجنب نوبات النعاس اثناء القيادة، وتحت عنوان الميكانيكي بيقولك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز النصائح لتجنب هذه المشكلات.

 

1 – من الضروري أن تأخذ قسطًا كافيًا من النوم قبل أن تفكر في رحلتك، وذلك لكي تكون يقظ بقدر الامكان، وجاهز لخوض رحلتك.

 

2 – من الافضل أن يكون رفيق رحلتك على قدر كافي من اليقظة ايضا، فهو عامل مساعد لتبيهك اثناء القيادة.

 

3 – يجب أن تبتعد تمامًا عن تناول الوجبات الدسمة، والتي تتسبب في النعاس إلى جانب تقلصات القولون.

4 – يجب أن تختار التوقيت المناسب قبل الانطلاق إلى رحلتك لتجنب نوبات النعاس والغفوات اثناء القيادة، ويترتب ذلك بحسب اوقات النوم والاسترخاء، وحالات الاجهاد ايضا الخاصة بهذا اليوم.

 

5 – في حالة الارهاق الشديد يجب أن تختار نقطة امنة للاصطفاف، أو التوجه إلى احد الاستراحات الامنه على الطريق، للاسترخاء قليلًا واستعادة النشاط مرة اخرى.

 

6 – من الضروري أن تأخذ قسط من الراحة كل ساعتين، لاراحة عضلات الرجل، والابتعاد عن التشتت الذهني ثم مواصلة الرحلة من جديد.

 

7 – قم بتفعيل الراديو الخاص بالسيارة فهو له عامل مساعد على اعادة اللانتباه واليقظة، مع مراعاة اتباع جميع القواعد المرورية، والابتعاد عن مغامرة الانطلاق والتسارع، أو الانشغال بغير الطريق.

السيارات النصائح الميكانيكا الاعطال الفاجئة نوبات النعاس الميكانيكي بيقولك

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