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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس زراعة الشيوخ: مبادرة حياة كريمة منظومة متكاملة لحل مشكلات الريف المصري

النائب عبد السلام
النائب عبد السلام الجبلي عضو مجلس الشيوخ

قال النائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن دراسة الحكومة لمنح المزارعين معاشات التأمينية هي أحد الخطوات التي تأتي في إطار دمجهم بمظلة الحماية الاجتماعية وأيضا وفق لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير معاشات للعمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة مما يمكنهم من إيجاد مصدر دخل ثابت يسهم في مواجهتهم لأعباء الحياة المعيشية.

وأكد “ الجبلي” خلال حواره لـ" صدي البلد"، أن مبادرة حياة كريمة بالريف المصري هي منظومة متكاملة لحل مشكلات المزارعين فهي تستهدف تحسين كافة جوانب الحياة لهذه الفئة، فقد تم رصد لها 300 مليار جنيه ولذلك تعد الأولي من نوعها في تاريخ الدولة.

وتابع النائب، فيما يخص أوجه دعم الفلاح فقد سعت الحكومة إلي مساندته في تحسين أسعار المحاصيل الزراعية فعلي سبيل المثال " تم رفع سعر توريد القمح لـ 820 جنيه ومش هيقل عن كده "، كما أنه حاليا تجري دراسات لأسعار البنجر والسكر بإعتبارهم يمسان فئة كبيرة من المزارعين.

مبادرة حياة كريمة مجلس الشيوخ حياة كريمة توريد القمح دراسات المحاصيل الزراعية

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