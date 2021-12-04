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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سائق سرق أموالا من شقة في التجمع الأول

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مسكن صاحب عمله في منطقة التجمع الأول.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث، بالتحري عن الواقعة، وإعداد تقرير مفصل عنها.

وكان رجال مباحث القاهرة قد كشفوا ملابسات واقعة سرقة أحد المساكن بالقاهرة الجديدة، وضبط مرتكب الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم ، يفيد باكتشافه سرقة "مبلغ مالى" من داخل الشقة محل سكنه الكائنة بدائرة القسم ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة السائق الخاص لجد المجنى عليه "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المرج وله محل إقامة آخر بمنطقة الخصوص" بمحافظة القليوبية، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وعدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله لدى جد المجنى عليه وعلمه باحتفاظ الأخير بمبالغ مالية بمسكنه؛ اختمرت فى ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة، وتمكن من سرقة المبلغ المالى المشار إليه، على فترات متباعدة، بأسلوب التسلق، وأضاف بحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع.

وبإرشاده؛ تم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه بالشقة محل سكنه بمحافظة القليوبية، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على السائق، واتهمه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.

حبس سائق حبس سائق سرقة مسكن التجمع الاول

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